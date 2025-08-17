Economie Fehmarnbelt, tunelul care va schimba călătoriile în Europa: 17 km între două țări în doar 7 minute







Tunelul care va uni Germania cu Danemarca, pe sub Marea Baltică, prinde contur. Proiectul germano - danez, de aproximativ 7,5 miliarde de euro, se așteaptă să devină cel mai lung tunel feroviar și rutier subacvatic din lume. Cu o lungime de 17 kilometri și traversabil în doar șapte minute, tunelul ar urma să fie dechis traficului în anul 2029, relatează publicația britanică Daily Express, care numește construcția „capodoperă a ingineriei”.

Tunelul va asigura cea mai rapidă legătură între Scandinavia și Europa Centrală. Traseul va fi parcurs în doar șapte minute, atât cu feroviar, cât și rutier.

Singura conexiune între Danemarcu și nordul Germania se face cu feribotul, iar durata traseului este de 45 de minute. Nu sunt incluse aici și operațiunile de încărcare și andocare.

Tunelul, cunoscut ca ”FehmarnBelt”, va conecta cele două țări europene, legând insula daneză Lolland de insula germană Fehmarn. Tunelul Fehmarnbelt este cel mai mare proiect de infrastructură pe care Danemarca l-a văzut vreodată și este prevăzut să fie finalizat complet până în 2029.

Construcția tunelului a început în 2020, pe partea daneză. A continuat apoi în 2021, la capătul german al tunelului. Întreaga finanțare a proiectului este asigurată de Danemarca, potrivit acordului între cel două țări. Denezii își vor recupera investiția din taxele de operare ale tunelului. Compania de stat daneză Femern A/S se ocupă de realizarea proiectului, denumit de specialiși ”o capodoperă a ingineriei”.

„Stabilim recorduri cu acest proiect. Tuneluri îngropate au mai fost construite, dar niciodată la această scară”, a declarata Henrik Vincentsen, director executiv al Femern.

Din iulie 2025 s-au înregistrat progrese semnificative ale proiectului de infrastructură. Sunt finalizate primele secțiuni terestre ale tunelului, care leagă viitoarele autostrăzi și liniile de cale ferată de tunelul subacvatic.

Pe partea daneză, a fost finalizată și construcția zonei de atenuare a luminii a portalului tunelului. Această secțiune include o grilă luminoasă integrată în tavan, concepută pentru a oferi o tranziție vizuală lină de la lumina naturală la iluminatul artificial din interiorul tunelului.

Săparea șanțului tunelului, finalizată în 2024, a produs aproape 15 milioane de metri cubi de sol, nisip și piatră. Acest material este reutilizat pentru a dezvolta aproximativ 300 de hectare de peisaje naturale și zone de recreere în apropiere de Rødbyhavn, Danemarca.