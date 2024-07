EVZ Special Federația Română de Șah formează 3000 de profesori. Vlad Ardeleanu, președinte: Peste 8000 de elevi învață șah la școală







Invitat la podcastul „Picătura de business”, antreprenorul Vlad Ardeleanu se poate mândri cu numeroase realizări acumulate în ani de muncă intensă. Este cofondator și CEO al Medima, precum și cofondator al clinicilor Dr. Ardeleanu. În plus, Vlad Ardeleanu deține și funcția de președinte al Federației Române de Șah.

Legătura sa cu șahul nu este atât de cunoscută, însă pasiunea sa pentru acest sport dăinuie încă din copilărie. În cadrul podcastului, Vlad Ardeleanu a povestit despre devotamentul său pentru șah, care l-a împins să facă lucruri mărețe în această direcție.

Legăturile cu șahul

„Legătură cu șahul nu este așa de cunoscută, dar pentru istoria mea e oarecum evidentă. Deci eu am fost jucător de șah când am fost mic. Legitimat la clubul sportiv școlar Numărul unu din Timișoara.

Am avut inclusiv categoria întâi și o normă de candidat de maestru. Am jucat la campionatele naționale și așa mai departe.

La un moment dat m-am lăsat de șah pentru că am ajuns la un liceu foarte, solicitant să spunem așa, din Timișoara, care nu mi-a permis să fac și șah și școală. Nici părinții nu au mai fost de acord cu chestiunea asta. După care partea de șah, a intrat într-o oarecare adormire” a povestit Vlad Ardeleanu în cadrul podcastului.

El a menționat perioada în care descoperit din nou pasiunea pentru șah, mai ales că, ajuns la maturitate, putea să-și dedice timp pentru acest sport.

„Până când a fost perioada de la Superbet și mai ales perioada de succes, când am reușit noi să facem acea tranzacție de răsunet cu blackstone. Acolo atât eu, cât și fondatorul grupului Superbet, Sasha Draghici, ne-am descoperit că am fost jucători de șah în tinerețe sau în copilăria noastră. Ne-am descoperit dragostea inițială de șah și ne-am întâlnit cu cel mai mare campion și reprezentativ al comunității șahului din lume, Garry Kasparov.”

Cel mai prestigios turneu de șah, în România

Odată cu redescoperirea devotamentului pentru șah, a intervenit și ideea de a aduce în România un turneu de șah, însă unul de prim rang. Vlad Ardeleanu își dorea să facă ceva pentru Comunitatea șahului din România, iar ideea unui turneu părea ocazia ideală.

„Ne-am uitat la șah ca un proiect de responsabilitate socială să dăm înapoi comunității ceva. Șasha a preluat discuțiile cu Kasparov și am finalizat prin a semna împreună un acord cu el.

Am început să aducem acest turneu de prim rang pe care el îl face. Grand Chess Tour este cea mai prestigios turneu de șah din lume. Am adus o etapă din acest turneu în București. Și așa a început în 2019, am avut primul turneu de șah organizat împreună cu Kasparov. După care am creat o oarecare tradiție. Anul acesta am ajuns la ediția numărul 5” a menționat Vlad Ardeleanu.

Funcția de președinte al Federației Române de Șah

În cadrul podcastului, Vlad Ardeleanu a povestit cum a ajuns, totuși, să ocupe această funcție de mare importanță, el fiind președintele Federației Române de Șah. El a mărturisit că acesta nu a fost scopul lui principal atunci când a început acest drum. „La un moment dat a apărut această oportunitate de a candida la președinția Federației Române de Șah, lucru care eu nu l-am urmărit niciodată. Pentru că nici nu aș fi avut timp, atunci eram la fel de ocupat cum sunt acum. N-a fost acesta un obiectiv în sine.”

Însă, el a fost sfătuit să investească și în șahiștii români, nu doar în cei străini. Deși nu avea experiență în acest sens, Vlad Ardeleanu s-a implicat, iar împreuna cu echipa sa de la Federație a reușit să facă o performanță remarcabilă.

„Evident că atunci am venit cu dorința de a ajuta, pentru că neavând experiența în sine, de a fi un manager sportiv, nu am avut timpul să mă pregătesc extraordinar de mult cu o platformă de proiecte sau așa mai departe. Dar ulterior mi-am rafinat această platformă de proiecte împreună cu echipa de la Federație, pe care am reușit să mi-o formez, ceea ce a fost un asset extraordinar care mi-a permis să fac o activitate, spun eu de succes la Federație. Echipa a fost esențială și împreună cu ei am definit o platformă program în 10 puncte. Aceasta există în momentul de față și pe site-ul Federației” a menționat acesta.

Proiectele pentru Federație

Vlad Ardeleanu a adus în atenția publicului o parte dintre proiectele realizate de când a preluat mandatul de președinte al Federației.

„Primul proiect a fost inspirat din Grand Chess Tour-ul lui Kasparov. A fost un circuit de șah internațional în România. Un circuit cu mai multe etape, dar care să se joace aici în România, să aducă jucători străini de mare valoare aici și să dau posibilitatea jucătorilor români să joace șah de calitate în România. Adică să dezvolt comunitatea locală și să putem să facem performanță și să punem un buget de premii suficient de consistente. Proiectul este implementat. Gram Prix România este deja la etapa a 3-a. Are un buget de 175.000 EUR.

Iar al 2-lea proiect important, dacă acesta se duce către zona de performanță a șahului, celălalt proiect se duce către zona de bază de selecție și de educație. Proiectul se numește „Proiect Național Educație prin Șah” și are ca scop introducerea șahului ca materie opțională în școlile publice din România.”

Șahul ca materie opțională în școli

Șahul a devenit materie opțională în școlile din România prin intermediul acestui proiect.

„Este deja un memorandum semnat între Federația Română de Șah și Ministerul Educației. Prin acest memorandum s-a creat ora opțională de șah în școlile publice în plus de aceasta.

Prima oară am semnat acest memorandum cu Ministerul Educației și am creat tehnic posibilitatea de oră opțională de șah în școli” a menționat Vlad Ardeleanu, potrivit Infofinanciar.ro

Cu toate acestea, el mărturisește că lipsa profesorilor instruiți în acest sens este mare, astfel încât au restrâns nișa. În prezent, cursurile de șah se adresează claselor pregătitoare și ciclului primar de învățământ.

După care ne-am dat seama că n-are cine s-o predea efectiv și era imposibil să găsim suficienți profesori de șah din exterior, să-i aducem în școlile publice pentru că ai nevoie de diverse calificări ca să intri să predai copiilor.

Până acum, 3.000 de cadre didactice au primit instruire pentru a putea preda șahul în școli. Mai mult decât atât, în momentul de față 8.000 de copii urmează să învețe șahul în școală cu ajutorul acestor învățători instruiți de către Federația Română de Șah.

Jucătorii legitimați ai Federației Române de Șah

Ceea ce nu multă lume cunoaște este faptul că Federația Română de Șah are mulți jucători legitimați. Adică, Federația se află pe locul al treilea într-un top al federațiilor sportive din România. După fotbal și baschet, urmează șahul cu 25.000 de mii de jucători legitimați.

„Noi am crescut anul trecut cam cu 20 % numărul de jucători legitimați. Pe locul 4 după șah sunt karatele care au undeva de jur de 10.000 de jucători legitimați. Diferența este foarte mare. Iar numărul de jucători legitimați și numărul de cluburi este foarte mare. Noi avem undeva peste 250 de cluburi la nivel național. Deci este o federație vastă, a treia ca mărime ca număr de jucători legitimați.

Sunt 6500 de jucători legitimați activi. Diferența între jucătorii legitimați și jucătorii activi sunt cei care joacă minim un turneu național organizat de federație în an” a precizat Vlad Ardeleanu în cadrul podcastului.

De asemenea, el a vorbit și de performanța din acest sport și cum se calculează.

„Performanța se măsoară ca în tenis, în tenis ai puncte ATP, în șah ai ELO. Punctele se calculează la fel, dacă joci cu un jucător mai performant iei punctele, dacă pierzi cu unul mai puțin performant, scad punctele.

Se calculează din 3 în 3 luni aceste puncte. În momentul de față cel mai bun jucător al nostru, Daniel Deac, la nivel masculin, este undeva în 30 în lume. În Europa cred că este în primii 10.”

Bugetul Federației Române de Șah

Vlad Ardeleanu a vorbit și despre bugetul pe care îl au la Federație, anual.

„Bugetul se împarte în 2. Din surse publice și surse private. Federația astăzi are un split undeva de 95%, surse private și 5% surse publice. Din surse publice obținem 60.000 EUR, 300.000 RON, atât.

Iar din surse private obținem restul de 95 %, adică în total avem cam un milion de euro.”

Deși Vlad Ardeleanu mărturisește că are în continuare idei care au legătură cu acest sport, timpul nu este suficient pentru a pune în aplicare tot ceea ce el își dorește. Cu toate acestea, el își propune ca proiectele care se derulează în prezent să continue și în viitor.