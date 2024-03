FCSB riscă să piardă campionatul. Duckadam anunță relansarea luptei pentru titlu

FCSB nu are titlul asigurat în SuperLiga, chiar dacă ocupă primul loc, iar nivelul prestațiilor sale sunt sub cele ale rivalelor Rapid și CFR. Estimarea îi aparține fostului portar Helmuth Dukadam.

Eroul de la Sevilla, așa cum este cunoscut Helmuth Duckadam, a vorbit despre șansele FCSB la câștigarea actualei ediții a SuperLiga. În opinia sa, deși echipa lui Gigi Becali conduce în clasament, rivalele sale sunt mai bune. Echipele defotbal CFR Cluj și Rapid București au jucători mai bine pregătiți și mai bine motivați.

În opinia lui Helmuth Duckadam, misiunea FCSB în play-off nu va fi deloc ușoară. Slăbiciunile din lotul echipei au ieșit la iveală după înfrângerea cu Rapid, din ultima etapă, scor 4-0.

„Nu mă așteptam (la înfrângerea FCSB - n. red.) Din păcate, a venit ceea ce poate trebuia să vină. FCSB are un lot foarte restrâns și dacă dă peste o echipă cu un lot puternic cum are Rapid sau chiar CFR, care mi se pare că și ea are un lot peste cel al FCSB-ului, mă refer valoric și numeric, e greu”, spus Duckadam.