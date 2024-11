Actualitate FCSB, mari așteptări pentru duelul cu Olympiakos. Se anunță spectacol pe Arena Națională







FCSB și Olympiakos se vor duela pe Arena Națională începând cu ora 22:00. Disputa face parte din runda a cincea Europa League și este așteptată de fanii ambelor echipe.

FCSB, mari speranțe pentru meciul cu Olympiakos

Echipa campioană a acumulat nouă puncte în primele patru dueluri. Aceste rezultate o trimit pe FCSB direct în optimi, iar fanii echipei speră deja la calificare.

Campioana României va avea un duel cu o echipă la fel de puternică. Olympiakos ocupă locul 11 în grupă și are un total de 7 puncte.

Spectacol pe Arena Națională

La duelul incendiar de joi, peste 40.000 de susținători vor ajunge pe Arena Națională. Echipa patronată de Becali are șansa să facă un pas important spre calificarea în optimile Europa League.

După trei meciuri câștigate și o înfrângere în primele patru runde, echipa lui Becali ocupă poziția a opta în clasament. De altfel, aceasta ajunge în optimi, iar o victorie în fața celor de la Olympiakos i-ar aduce un loc important între primele echipe.

„Mă știți foarte bine, cel mai important este felul în care vom juca. Băieții sunt încântați de astfel de meciuri. Jucăm bine în Europa, toți din club suntem însetați de asemenea meciuri. Știu sigur că jucătorii vor da totul să câștigăm. Nu mă pricep la matematică, este ceva diferit în acest an. Nu suntem siguri de calificare, ce știm sigur este că mergem să câștigăm. E singurul lucru pe care-l știm. Cred că am jucat cu multe echipe bune până acum, Olympiakos este o echipă bună, dar și celelalte. Am arătat că putem juca cu oricine. E foarte important să câștigăm”, a declarat Elias Charlambous, antrenorul FCSB, arată GSP.

FCSB vrea un loc fruntaș în clasament

Trupa finanțată de Becali a obținut recent o victorie în fața celor de la Midtjylland, 2-0. De partea cealaltă, cei de la Olympiakos nu au reușit să câștige duelul cu Rangers. Meciul dintre cele două echipe s-a încheiat cu scorul 1-1.