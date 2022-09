FCSB este la pământ, Gigi Becali anunță liniștea dinaintea furtunii. Măsură fără precedent anunțată de finanțator

FCSB se află pe locul al 14-lea al clasamentului, după eșecul înregistrat, duminică, în deplasare, cu CS „U” Craiova, scor 1-2. Echipa antrenată de Nicolae Dică nu se poate bate pentru câștigarea campionatului, nici în acest sezon, iar scaunul actualului tehnician se clatină serios. Gigi Becali a intrat în direct la finalul confruntării de pe „Ion Oblemenco” și a vorbit despre haosul de la FCSB.

Gigi Becali a trasat un nou obiectiv celor de la FCSB

„Nu sunt mulțumit de meciul de azi! Cum să fiu mulțumit? Ne gândeam vreodată că ne bate Craiova, o echipă care are cei mai buni doi jucători absenți? S-a întâmplat așa pentru că noi am avut un Coman care a pierdut toate mingile.

Pe urmă a intrat altul în locul lui Tavi Popescu. Le-a pierdut și el! Apoi, Haruț nu era nicăieri! Dacă n-a jucat acolo la mijloc, atunci antrenorul care l-a băgat…

Eu nu sunt mulțumit de arbitrul Petrescu! Am mai avut două penalty-uri la Compagno, Screciu l-a călcat de două ori pe Cordea. Bine, nu arbitrul ne-a pierdut meciul. Ce treabă am cu Dică? Ce să facă Dică? Nu, tată, am încredere că echipa își va reveni. De asta sunt așa relaxat”, a spus Becali la Digi Sport.

Totul se învârte în jurul banilor, finanțatorul se laudă că are stabilitate

„Pot face eu ceva? Ce să fac? Asta e situația! Ce perspectivă să am când avem doar 8 puncte? Acum îmi doresc play-off-ul, altfel am pierdut încă un an. Eu nu cred că îl pierdem. Trebuie să batem Petrolul și cele două restanțe. Lupta noastră nu e cu CFR, cu Craiova. Lupta noastră e acum cu Petrolul, cu Sepsi, cu UTA.

Toți jucătorii care au fost pe teren la calificare, de ei sunt mulțumit. De Rusu, de Miculescu. Sunt mulțumit și de apărători. Nu-s mulțumit de ce joacă echipa, sunt mulțumit de transferuri.

La mine e vorba despre bani. Dacă am bani să merg mai departe cu activitatea, le mulțumesc tuturor! Eu la ora asta am bani, nu am nicio problemă.

Ne axăm doar pe campionat acum. Gata, tată! Avem nevoie să intrăm în play-off acum. Dacă intrăm la 10 puncte de primul loc, 5 înjumătățite, avem șanse la campionat. 100% vom folosi rezerve în Conference League. De ce am dat 1,7 milioane pe Miculescu? De ce am dat bani pe Rusu, pe toți?”, a mai spus Becali.