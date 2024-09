Convocare cu ghinion. Căpitanul FCSB s-a accidentat înainte de reunirea Naționalei

București. FCSB a câștigat meciul de fotbal împotriva arădenilor de la UTA, cu scorul 2-0, în etapa a opta din Superligă. Pentru căpitanul bucureștenilor, Mihai Lixandru, victoria a avut un gust amar, însă.

Mihai Lixandru s-a accidentat la scurtă vreme după ce a primit prima convocare la echipa națională. El a suferit o entorsă la gleznă și are piciorul imobilizat, pentru o vreme.

Chiar dacă nu poate juca, în acest moment, Mihai Lixandru nu renunță la convocarea primită. Căpitanul FCSB va merge la reuniunea echipei naționale unde va fi examinat de medicul lotului. În urma rezultatului testelor, antrenorul Mircea Lucescu urmează să ia o decizie în ceeea ce-l privește.

Fotbalistul a explicat cum s-a accidentat în jocul cu arădenii. El și-a exprimat speranța să nu fie ceva foarte serios, astfel încât să poată merge la echipa națională. Decizia, a recunoscut căpitanul va fi luată de tehnician. Jucătorul FCSB se consideră ghinionist cu această accidentare, dat fiind că este prima pe care a avut-o după cinci ani.

Mai greav, acest lucru s-a întâmplat chiar în momentul în care a fost convocat la echipa națională pentru prima oară.

„Mi-a fugit piciorul la o fază, voi merge la un examen cu doctorul echipei naționale și voi vedea care e rezultatul. Îmi doresc mult să fiu ok, depinde de ce hotărăște domnul selecționer. Eu mă simt bine și cred că voi fi bine, voi putea să joc. Primul gând a fost la națională, 5 ani nu m-am accidentat, iar acum mi-a fugit glezna. Am călcat pe piciorul adversarului și mi-a fugit glezna. Așa s-a întâmplat”, a declarat căpitanul FCSB.

Jucătorul FCSB a fost desemnat căpitan al echipei pentru prima oară. El a vorbit despre situația grupării și despre grupele Europa League. Roș-albaștrii s-au calificat după meciul câștigat cu Lask Linz, în ultimele minute.

Pentru fotbalist, perioada care s-a încheiat a fost destul de dificilă, atât mental cât și fizic. Meciurile din competițiile europene, în paralel cu cele din SuperLiga au făcut ca această perioadă

„A fost o perioadă încărcată, ne bucurăm că am luat punctele și am intrat și în Europa League. E dificil mental și fizic, dar aici se face diferența între jucătorii normali și cei de clasă. Am vorbit cu colegii să tratăm meciul ca pe cele din Europa. Ne obișnuim să facem asta doar jucând”, a declarat Lixandru.