Sport Cum îl ademenește Becali pe Ianis Hagi. Îi oferă tot la FCSB







Gigi Becali, patronul de la FCSB, a spus că îl dorește pe Ianis Hagi în echipa sa, la scurt timp după ce s-a calificat în faza principală din Europa League, după 2-1 la general cu LASK. Fotbalistul a intrat într-un scandal uriaș cu Rangers și l-a acuzat pe antrenorul echipei că minte. Și tatăl său, Gică Hagi, a vorbit urât despre clubul cu care fiul său a colaborat.

Gigi Becali îl vrea pe Ianis Hagi cu orice preț

Becali a spus că vrea să facă o înțelegere cu Gică Hagi și să-l aducă pe Ianis la FCSB.„O să vorbesc mâine cu Gică, dacă vrea, facem o înțelegere. Uite, mă oblig să joace Ianis titular în toate cele 8 meciuri europene. Și Gică să hotărască schimbarea lui, să decidă el când iese de pe teren”, a declarat Gigi Becali, la România TV.

Și Rapidul a pus ochii pe Ianis Hagi

Și Rapid a încercat să-l ademenească pe Ianis Hagi, dar fără rezultat. Gică Hagi a spus că fiul său va mai juca în România doar la Farul Constanța. Fostul mare internațional a declarat că fiul său mai are contract un an cu Rangers.

Gică Hagi nu vrea să audă de așa ceva

„Ianis, dacă vine în România, vine doar la Farul. Am zis tot ce am avut de zis. Doar ce zic eu... Uitați ce zice Rangers, ce zic eu, nimic altceva.Ianis nu vine, în primul rând, rămâne afară. El are contract cu Rangers. El mai are contract un an cu Rangers, nu 2 sau 3. Chestia gravă e că el s-a întors și nu s-a dus să se antreneze cu echipa mare, unde și-a rupt piciorul, unde a stat un an și ceva”, a spus Gică Hagi.

Recent, jurnaliștii din Scoția au scris că Gică Hagi „a sărit la gâtul clubului Rangers” pentru tratamentul „urât” la care a fost supus fiul său. Aceștia au aflat că Ianis a fost căutat de Rapid, dar că a refuzat pentru că tatăl său nu l-a lăsat. Ei au mai scris că fostul mare internațional e dezamăgit de atitudinea celor de la Rangers și că Ianis nu merita tratat așa.