FCSB, 4-0 cu Oțelul Galați
- Iuliu Vlădescu
- 11 aprilie 2026, 22:11
FCSB s-a impus clar în fața formației Oțelul Galați, cu scorul de 4-0.
Formația bucureșteană și-a asigurat victoria încă din prima repriză.
Florin Tănase a deschis scorul în minutul 13, din penalty.
Mihai Popescu a majorat avantajul pentru FCSB în minutul 20, după o pasă venită de la Joyskim Dawa.
În minutul 22, Darius Olaru a făcut 3-0, din pasa lui David Miculescu.
Alexandru Stoian a urcat tabela la 4-0, în minutul 44, după o pasă a lui Olaru.
A doua repriză a fost fără goluri.
Clasamentul echipelor aflate în luptă pentru barajul de Conference League:
7. UTA Arad — 31 puncte 8. FCSB — 30 puncte 9. FC Botoșani — 27 puncte 10. Oțelul Galați — 24 puncte
Play-off, etapa a 4-a:
CFR Cluj – Dinamo (duminică, ora 21:00)
Rapid – FC Argeș (luni, ora 18:30)
“U” Cluj – “U” Craiova (luni, ora 21:30)
Clasament:
1.”U” Cluj – 36 p
2.”U” Craiova – 36 p
3.Rapid – 31 p
4.CFR Cluj – 30 p *
5.FC Argeș – 29 p
6.Dinamo – 27 p
* A beneficiat de rotunjire
Etapa viitoare (18-20 aprilie): “U” Craiova – Rapid, Dinamo – “U” Cluj, FC Argeș – CFR Cluj.
Play-out, etapa a 4-a:
FCSB – Oțelul 4-0 (Tănase ’14 pen, M. Popescu ’20, Olaru ’23, Stoian ’44)
UTA – FC Botoșani 3-1 (Van Durmen ’9, Pospielov ’81, Odada ’90 / Mailat ’35 pen)
Hermannstadt – Farul 1-0 (Stancu ’90)
Unirea Slobozia – Petrolul (duminică, ora 18:15)
Metaloglobus – Csikszereda (luni, ora 15:30)
Clasament:
1.UTA – 31 p *
2.FCSB – 30 p
3.FC Botoșani – 27 p
4.Oțelul – 24 p *
5.Farul – 23 p *
6.Csikszereda – 20 p
7.Petrolul – 19 p
8.Unirea Slobozia – 16 p *
9.Hermannstadt – 12 p *
10 Metaloglobus – 10 p
