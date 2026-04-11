FCSB, 4-0 cu Oțelul Galați

FCSB s-a impus clar în fața formației Oțelul Galați, cu scorul de 4-0.

Formația bucureșteană și-a asigurat victoria încă din prima repriză.

Florin Tănase a deschis scorul în minutul 13, din penalty.

Mihai Popescu a majorat avantajul pentru FCSB în minutul 20, după o pasă venită de la Joyskim Dawa.

În minutul 22, Darius Olaru a făcut 3-0, din pasa lui David Miculescu.

Alexandru Stoian a urcat tabela la 4-0, în minutul 44, după o pasă a lui Olaru.

A doua repriză a fost fără goluri.

7. UTA Arad — 31 puncte 8. FCSB — 30 puncte 9. FC Botoșani — 27 puncte 10. Oțelul Galați — 24 puncte

CFR Cluj – Dinamo (duminică, ora 21:00)

Rapid – FC Argeș (luni, ora 18:30)

“U” Cluj – “U” Craiova (luni, ora 21:30)

1.”U” Cluj – 36 p

2.”U” Craiova – 36 p

3.Rapid – 31 p

4.CFR Cluj – 30 p *

5.FC Argeș – 29 p

6.Dinamo – 27 p

* A beneficiat de rotunjire

Etapa viitoare (18-20 aprilie): “U” Craiova – Rapid, Dinamo – “U” Cluj, FC Argeș – CFR Cluj.

FCSB – Oțelul 4-0 (Tănase ’14 pen, M. Popescu ’20, Olaru ’23, Stoian ’44)

UTA – FC Botoșani 3-1 (Van Durmen ’9, Pospielov ’81, Odada ’90 / Mailat ’35 pen)

Hermannstadt – Farul 1-0 (Stancu ’90)

Unirea Slobozia – Petrolul (duminică, ora 18:15)

Metaloglobus – Csikszereda (luni, ora 15:30)

1.UTA – 31 p *

2.FCSB – 30 p

3.FC Botoșani – 27 p

4.Oțelul – 24 p *

5.Farul – 23 p *

6.Csikszereda – 20 p

7.Petrolul – 19 p

8.Unirea Slobozia – 16 p *

9.Hermannstadt – 12 p *

10 Metaloglobus – 10 p