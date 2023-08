Liga I. FC „U” Craiova a rezolvat într-o jumătate de repriză meciul cu FC Voluntari

FC U Craiova a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 3-1 (3-0), vineri seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.

FC U Craiova a obţinut prima sa victorie acasă în acest sezon, prin golurile marcate de Aurelian Chiţu (4) şi belgienii Sekou Sidibe (14) şi Benjamin van Durmen (21). Echipa din Bănie este la a doua victorie consecutivă, după un start nereuşit de sezon, cu trei eşecuri la rând.

Golul formaţiei FC Voluntari a fost înscris de islandezul Runar Mar Sigurjonsson (78).

FC U Craiova 1948 – FC Voluntari 3-1 (3-0), Stadion ”Ion Oblemenco” – Craiova

Au marcat: Aurelian Chiţu (4), Sekou Sidibe (14), Benjamin van Durmen (21), respectiv Runar Mar Sigurjonsson (78).

Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Ferencz Tunyogi (Zalău), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Florin Andrei (Târgu Mureş)

Arbitru video: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Cătălin Buşi (Râmnicu Vâlcea).

Marin Dună, antrenorul celor de la Voluntari, a venit cu explicații, după eșecul în care ilfovenii nu au contat pe teren.

„Practic acolo s-a scris istoria. Am primit trei goluri foarte ușor. Trebuie să analizăm foarte bine prima repriză. Au fost două reprize diferite. În prima repriză, am făcut multe greșeli, în a doua am jucat, am avut ocazii, am și marcat. Ne așteaptă un meci greu cu Dinamo și trebuie să eliminăm aceste greșeli.

Eu zic că băieții au forțat, au avut atitudine, au avut determinare. Craiova e o echipă bună și având 3-0 e greu mental să revii. Au revenit în două meciuri, dar nu putem repeta istoria la infinit. Nu ar fi trebuit să primim atât de repede trei goluri.

Vom vedea, cu siguranță nu vom mai arăta așa la meciul următor. Tot acești băieți au câștigat și meciul cu Rapid. Avem încredere în toți jucătorii. Cei care au intrat au venit cu prospețime, cu încredere, drept dovadă că am și marcat”, a afirmat tehnicianul, conform Digi Sport.