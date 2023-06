Jose Mourinho, furios după pierderea finalei, a atacat arbitrul: Ești o Rușine! A aruncat medalia de argint

Lui José Mourinho nu i-a plăcut turnura dată meciului Roma-Sevilla de arbitru Anthony Taylor. După interviuri, în timp ce aștepta să se urce în autobuzul spre aeroport, Mourinho s-a întâlnit cu acesta. Jose Mourinho i-a arătat mai întâi lui Rosetti imaginile episoadelor incriminate, apoi l-a criticat pe Taylor: „Ești o rușine ca…”, precum și alte insulte. Apoi a țipat ceva de neînțeles nici măcar pentru cei prezenți: „Până și Rosetti a putut să spună că nu a fost penalty (cel dat inițial, n.d.). Nu prea erai capabil. „.

Taylor a fost acuzat că „pare spaniol” pentru numărul de cartonașe galbene pe care le-a distribuit – 13, un record pentru o finală europeană – după ce echipa romană a lui Mourinho a fost învinsă la penalty-uri de Sevilla la Budapesta. Formația spaniolă a stabilit un record cu al șaptelea titlu Europa League după ce a câștigat cu 4-1 la loviturile de departajare, în urma unei remize 1-1 după prelungiri.

Jose Mourinho și-a dat medalia de locul secund unui fan roman, în timp ce aștepta să-l înfrunte furios pe Taylor în parcare. Pentru că Mourinho nu pierduse niciodată o finală în carieră și din acest motiv nu a vrut să păstreze medalia. Cu toate acestea, este gata să o ia de la capăt în septembrie: „Petrecerea reîncepe”, a spus el înainte de a părăsi Arena Puskas.

José Mourinho mândru, foarte mândru de echipa sa, AS Roma

O demonstrează și le spune acest lucru cu căldură jucătorilor săi, după meci, la mijlocul terenului. Cu aceste cuvinte a început: „Ați făcut un joc grozav, toată Europa v-a văzut”. După ce a vorbit cu jucătorii de la AS Roma, Mourinho a mulțumit suporterilor din sectorul Romei și apoi a trecut la sectorul celor din Sevilla să facă același lucru. El nu a participat la ceremonia de premiere. Își dorea prea mult să fie singur.

Mourinho întrebat de Paulo Dybala, în legătură cu finala din această seară și viitorul argentinianului la Roma: „Nu l-am ascuns pe Paulo, am ascuns situația lui Paulo în ultimele 2-3 zile. Paulo a fost grav accidentat, evident când îl vezi pe Paulo jucând azi intelegi ca, cu Paulo in ultimele două luni, rezultatele noastre ar fi fost diferite. Sunt moduri diferite de a reactiona, de obicei plâng cand câștigă, nu când pierd. Sunt moduri diferite de a reactiona, baietii sunt fizic terminați pentru că au dat totul, au jucat o mulțime de jocuri, astăzi am jucat 150 de minute, în prima repriză am avut 7 minute timp suplimentar, dar e ok. Înfrangerea de azi mă face să sufăr ca niciodată. Anul viitor petrecerea va continua. Daca Dybala va fi acolo? Eu nu stiu, trebuie sa-l intrebi.Legat de mine? Este un jucător rom, nu Mourinho”.

Mourinho împotriva arbitrului Taylor

Celelalte declarații ale lui Mourinho la conferința de presă: „Fizic, psihic a fost un meci foarte dur, un meci de un nivel foarte ridicat de competitivitate, intensitate, îndoieli cu privire la rezultat. presiune asupra unei echipe care are mai mult talent decât noi, mai multe soluții decât noi, care ne seamănă în anumite aspecte.

Trebuie să-mi apăr băieții și trebuie să spun că suntem obișnuiți cu asta, dar într-o finală europeană, cu un arbitraj ca ăsta este foarte, foarte greu. Este foarte greu. Dacă vorbim acum despre situațiile pe care le reproșez arbitrilor, nu e una, nu două, nu trei, sunt multe. Poți pierde meciuri, dar nu poți pierde demnitatea. Eu și băieții am pierdut un meci, dar nu ne-am pierdut demnitatea, ci dimpotrivă.

Am câștigat cinci finale și nu am plecat acasă mai mândru decât astăzi. Mai fericit da, dar mai mândru nu. Băieții au făcut de toate, am muncit mult, am muncit mult și la penalty-uri am ratat. Felicitări Sevilla, care a câștigat.”

Mourinho despre viitor

Special One a mai spus la conferința de presă: „Vreau să rămân, dar jucătorii mei merită mai mult. Și merit și eu mai mult. M-am săturat puțin să fiu antrenor, să fiu un om de comunicare, să fiu cel care spune am fost furați. Sezonul viitor nu vom juca in Liga Campionilor si cred ca este o veste buna. Este paradoxal dar noi nu suntem încă o echipă de Liga Campionilor. Trebuie să câștigăm duminică pentru a juca în Europa League și vrem să revenim în competițiile europene. Taylor este un arbitru grozav, să sperăm căarbitreze doar în Liga Campionilor, să vedem că se face de rahat în în Liga Campionilor și nu în Europa League”.

Apoi, din nou despre viitorul lui la Roma: „Luni plec, dar lucrurile îmi rămân în Roma. Mă gândesc dacă este timpul să vorbesc cu proprietarii sau e cazul ca patronii să vorbească cu mine. Cred că este timpul.”