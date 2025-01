FC Barcelona a învins Betis Sevilla, scor 5-1. Catalanii n-au avut concurență

FC Barcelona a învins miercuri seara, pe teren propriu, scor 5-1, echipa Betis Sevilla, şi s-a calificat în sferturile Cupei Spaniei. Catalanii au deschis scorul încă din minutul 3, prin Gavi, iar Jules Kounde a înscris pentru 2-0 în minutul 27.

Kounde a mai avut un gol anulat de VAR, în minutul 45+6. S-a mai dat un gol în minutul 57,dar VAR l-a anulat pentru catalani, la Lamine Yamal. După un minut Raphinha a făcut 3-0. Ferran Torres a marcat pentru 4-0 în minutul 67, iar Yamal a închis tabela în minutul 75.

Koundé's 2nd goal was ruled out due to offside. Correct decision? pic.twitter.com/3z4f0d5ihX

Oaspeţii au marcat un gol în minutul 84, dintr-un penalti transformat de Vitor Roque, dar degeaba. FC Barcelona s-a impus cu 5-1, calificându-se în sferturile Cupei Spaniei.

Barcelona este a 4-a echipă calificată în sferturile de finală ale Cupei Regelui. Ieri, Valencia a ajuns în această fază după ce s-a impus cu 2-0 pe terenul modestei Ourense, iar Leganes și Getafe au obținut și ele calificarea, după ce au câștigat duelurile din deplasare cu Almeria (3-2), respectiv Pontevedra (1-0).

5-0 Barcelona.

LAMINE YAMAL SCORES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A GOAL, AN ASSIST AND A DISALLOWED GOAL FOR THE BEST PLAYER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/JZA0WAZi4F

— TheEuropeanLad (@TheEuropeanLad) January 15, 2025