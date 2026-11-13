Fasolea bătută nu lipsește de pe mesele credincioșilor care țin post. Se prepară din ingrediente simple, este sățioasă și poate fi servită atât ca aperitiv, cât și ca fel principal, alături de murături și pâine proaspătă. Deși rețeta nu este complicată, există câteva trucuri care fac diferența dintre o pastă obișnuită și o fasole bătută cremoasă, cu gustul preparatelor de odinioară.

Unul dintre secrete este ceapa călită încet, până devine aurie și ușor dulceagă. Aceasta oferă preparatului aroma specifică rețetelor pregătite de bunici.

Pentru aproximativ patru-șase porții sunt necesare 500 de grame de fasole boabe uscată, două cepe mari, patru-cinci căței de usturoi, trei-patru linguri de ulei, două linguri de pastă de tomate, un morcov, două foi de dafin, sare și piper după gust. Opțional, se poate adăuga și puțin cimbru uscat.

Primul pas este pregătirea fasolei. Boabele se spală bine și se lasă la înmuiat în apă rece peste noapte. A doua zi, apa se aruncă, iar fasolea se pune la fiert într-o oală cu apă proaspătă.

După primul clocot, apa poate fi schimbată. Se adaugă din nou apă caldă, morcovul curățat și foile de dafin. Fasolea trebuie lăsată la fiert până când boabele devin foarte moi și pot fi zdrobite cu ușurință.

După ce a fiert, fasolea se scurge, însă este important să se păstreze puțin din apa în care au fost fierte boabele. Foile de dafin se îndepărtează, iar fasolea se pasează cu ajutorul unui blender sau se zdrobește manual. Se adaugă usturoiul pisat, sarea și piperul. Pentru o textură fină și cremoasă, se poate turna treptat puțin din lichidul păstrat.

Urmează pregătirea cepei, unul dintre cele mai importante etape ale rețetei. Aceasta se curăță, se taie solzișori și se pune într-o tigaie cu ulei, la foc mic. Se lasă să se gătească încet, amestecând periodic, până când devine moale și capătă o culoare aurie.

Se adaugă pasta de tomate și se mai lasă câteva minute pe foc, pentru ca aromele să se combine. Ceapa nu trebuie arsă sau prăjită excesiv, deoarece gustul ei poate deveni amar.

La final, fasolea pasată se așază într-un vas, iar deasupra se pune ceapa călită cu sos de tomate. Preparatul poate fi decorat cu puțin cimbru sau cu câteva fire de pătrunjel proaspăt.