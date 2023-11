Cupa României. Farul Constanța, învinsă cu 1-0 de Gloria Buzău în Cupa României. Supărarea lui lui Hagi

Singurul gol al partidei dintre Farul, echipa lui Gică Hagi, și Gloria Buzău a fost înscris de Dumitrache în minutul 86.

Farul Constanța ocupă ultimul loc în Grupa D, după ce au fost învinși de unul dintre proprii săi jucători, care în prezent este împrumutat la Gloria Buzău.

Farul, eliminată din Cupa României după meciul cu Gloria Buzău

Farul ocupă ultimul loc, fără niciun punct după două etape, iar Gloria Buzău este pe locul patru, cu trei puncte.

Intrând pe teren în minutul 68, Valentin Dumitrache a înscris un gol remarcabil împotriva echipei de la care este împrumutat la Gloria Buzău. Dar, a ales să nu sărbătorească reușita sa.

După meci, tânărul atacant de 20 de ani a dezvăluit că, în prezent, nu ia în considerare o eventuală revenire la Farul Constanța și că își dorește să promoveze cu Gloria Buzău în prima ligă.

Reacția lui Gică Hagi după eliminarea din Cupa României

După partidă, antrenorul Gică Hagi a declarat că nu e mulțumit de rezultat și că aștepta mai mult din partea jucătorilor cu experiență.

„Am venit cu o echipă tânără. Am lăsat mai mulți acasă, care au dus greul. Am dat oportunitatea și altora, să arate ce pot cu o echipă puternică din Liga a doua.

Din păcate, puțină personalitate. Joci, joci, pasezi, dar până la urmă trebuie să fii mai iute, mai inteligent ca adversarul.Clubul nostru așa e, trebuie să dea șansă la copii. Unii mi-au plăcut, unii mai puțin, o să le dăm în continuare încredere.

Nu sunt mulțumit, mă așteptam mult mai mult de la cei experimentați și de la ceilalți. Trebuie să ne trezim, să strângem rândurile”, a spus Hagi.

Grupa D1

Voluntari 4p

CSU Craiova 4p

UTA 3p

Gloria Buzău 3p

Tunari 2p

Farul 0p.

Jucătorii de la Farul au făcut mai multe greșeli în partida cu Gloria Buzău

Echipa campioană a României a abordat acest meci cu mai mulți jucători rezerve în primul 11, iar acest lucru s-a reflectat și pe teren.

În prima repriză, Andreas Mihaiu a lovit bara pentru gazde, în timp ce Doicaru a ratat o oportunitate semnificativă pentru echipa din Constanța.

În partea a doua a meciului, gazdele au atacat constant poarta lui Buzbuchi, dar au irosit o serie de ocazii importante de a deschide scorul. În cele din urmă, Dumitrache a înscris unicul gol al partidei.