Farul a învins Petrolul și a urcat pe locul 3 în play-out-ul din SuperLiga

Farul a câștigat cu 2-0 meciul cu Petrolul în prima etapă a play-out-ului SuperLigii, urcând pe locul trei în clasament. De partea cealaltă, “lupii galbeni” rămân pe loc de baraj.

Farul a învins Petrolul pe teren propriu

Farul a câștigat duminică, pe teren propriu, meciul cu Petrolul, scor 2-0, în prima rundă a play-out-ului din SuperLiga României. Echipa antrenată de Ianis Zicu a deschis scorul în minutul 30, prin Răzvan Tănasă, care a finalizat o pasă venită de la Işfan.

Gazdele au continuat să domine, iar în minutul 57 au avut un gol anulat, semnat de Işfan. În cele din urmă, același jucător și-a luat revanșa și a înscris un gol spectaculos în minutul 64, stabilind scorul final.

Clasamentul play-out-ului după prima etapă

Cu această victorie, Farul a urcat pe locul trei în clasamentul play-out-ului, acumulând 22 de puncte.

De partea cealaltă, Petrolul Ploiești rămâne pe locul șapte, de baraj, cu 16 puncte, și va trebui să lupte pentru a evita retrogradarea.

Farul Constanța. Sursa foto: Facebook

Echipele de start la Farul - Petrolul

La Farul, R. Munteanu a fost titular în poartă, iar în teren au mai evoluat D. Maftei (înlocuit de Furtado în minutul 70), Larie, Gustavo Marins (înlocuit de Ţîru 86), L. Pellegrini (Goncear 70), Ramalho (Radaslavescu 33), Dican, Cr. Ganea, N. Grigoryan, Işfan (Doicaru 86) și R. Tănasă.

Petrolul a început cu Bălbărău între buturi, Ricardinho, Papp (înlocuit de Cr. Ignat 58), Roche, A. Dumitrescu (Aimbetov 68), Boţogan (R. Pop 46), M. Dulca, Jyry, Hanca (Adjei-Boateng 46), Chică-Roşă și Rafinha (Grozav 58).

Cartonașe galbene și arbitraj

Pe durata partidei, Pellegrini, de la Farul, a primit un cartonaș galben, iar de la Petrolul au fost avertizați Papp și Dulca.

Centralul întâlnirii a fost Horaţiu Feşnic, ajutat la cele două tușe de Valentin Avram și Alexandru Cerei. Sistemul VAR a fost coordonat de Adrian Cojocaru și Cristina Trandafir.

Din păcate, Pellegrini s-a accidentat grav în minutul 68. S-a ales cu o fractură de tibie la piciorul stâng după ce l-a faultat pe Ricardinho.

