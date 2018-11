Fără partid și fără job, Cioloș caută gâlceavă

Fostul premier Dacian Cioloș a reușit să mai enerveze un partid din Opoziție, USR, formațiune despre care se vehicula că l-ar primi pe lista pentru europarlamentare în eventualitatea că politicianul nu va reuși să-și înregistreze propria construcție politică născută din Mișcarea România Împreună.





Așa cum i-a atacat din senin pe liberali, cărora le-a reproșat că nu vor să se reformeze, tot fără niciun motiv, Cioloș a spus despre Uniunea Salvați România că este o formațiune de nișă, în timp ce electoratul pe care îl are presupusul lui partid este reprezentat de oameni care așteaptă altceva. „Am constatat că dacă USR are un culoar pe care îl poate acoperi pe zona asta de indeciși, există un alt culoar pe care îl putem acoperi noi, mai larg. USR are un culoar de nișă pe care îl valorifică foarte bine. Electoratul nostru, așa cum îl vedem acum, este reprezentat de oameni din diferite medii sociale, sunt oameni care au mai votat la alte alegeri, care au fost dezamăgiți și care nu se mai regăsesc și care așteaptă un partid care să dea o tentă de seriozitate. Nu zic că USR nu e serios, ci că ei au un alt stil”, a declarat Dacian Cioloș.

Surse din USR spun că Cioloș este un ipocrit și că dacă ar avea deja un partid nici nu i-ar băga în seamă pe cei din Opoziție.

Ionuț Moșteanu, vicepreședinte al USR, a fost mai diplomat și nu l-a taxat foarte dur pe fostul premier. „USR este, până una alta, al treilea partid din România, e greu să spui despre el ca e de nișă. De doi ani de zile facem singura opoziție adevarată, ne-am bătut doi ani, ne batem în continuare, avem 6.000 de membri, avem 200 de filiale, suntem în toată țara și asta nu e puțin lucru. Am făcut multe în doi ani”, a declarat Moșteanu.

Dacian Cioloș și Dan Barna, liderul USR, s-au întâlnit recent pentru a discuta despre o eventuală listă comună la europarlamentare, dar majoritatea celor din USR nu sunt de acord.

