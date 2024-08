Social Fără cozi la biletele de tratament sanatorial. Categoriile vizate







Republica Moldova. Mai multe categorii de cetățeni vor putea accesa mai simplu bilete de tratament sanatorial.

Este vorba de veteranii de război, persoanele cu dizabilități de pe urma războiului, precum și cele afectate de catastrofa de la Cernobîl. Acestea vor putea depune cererea electronic prin intermediul portalului servicii.gov.md sau pe pagina oficială a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS).

O hotărâre în acest sens a fost aprobată miercuri de Cabinetul de miniștri. Proiectul a fost elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în comun cu CNAS.

Scopul proiectului este de a reduce birocrația și de a spori accesibilitatea beneficiarilor la servicii de tratament sanatorial, prin utilizarea instrumentelor digitale.

Bilete de tratament sanatorial fără a sta în cozi

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a specificat că noile modificări vor permite accesarea automată a datelor disponibile și va simplifica procesul de acordare a biletelor de tratament sanatorial.

„Reducem birocrația pentru cetățenii noștri. Acum nu va mai fi nevoie să stea în rânduri cu zeci de documente pentru a depune o cerere pentru un bilet sanatorial. Am digitalizat integral procedura de depunere. Am automatizat schimbul de informații interinstituțional. Am realizat aceste obiective pentru ca persoanele să poată accesa cât mai ușor serviciul”, a spus Alexei Buzu.

Cum vor fi depuse cererile

Cererea va putea fi depusă electronic, prin intermediul portalului servicii.gov.md sau pe pagina oficială a CNAS. Numărul documentelor ce urmează a fi prezentate de către solicitant va fi redus. La fel, schimbul de informații între instituțiile responsabile va fi automatizat.

Dacă în urma depunerii cererii în mod electronic se constată lipsa unor date necesare, CNAS va informa solicitantul. Ulterior, acesta are dreptul să prezinte personal, în termen de 10 zile calendaristice, actele care lipsesc. În caz contrar, CNAS va respinge cererea.

Conform CNAS, în anul 2022, au fost distribuite aproximativ 6 500 de bilete de tratament sanatorial, în valoare totală de peste 57 de milioane de lei (2,8 mln de euro). Totodată, în anul 2023, au fost oferite circa 6 650 de bilete, în sumă de peste 68 de milioane de lei.

Proiectul va intra în vigoare după șase luni de la data aprobării. Termenul este impus din considerente tehnice. Acestea sunt necesare pentru aducerea în concordanță a sistemelor informaționale existente cu noile prevederi.