Dintre cei 21 de concurenți care au luat startul pe 300 de mile la Yukon Arctic Ultra, au mai rămas în cursă doar patru: elvețianul Fabian Imfeld, românul Tibi Ușeriu și doi irlandezi: Patrick O Toole și Paul Deasy. Competiția atinge acum cele mai intense momente, epuizarea fiind la cote maxime. Cei din urma lor au căzut secerați de epuizare, viața lor fiind în pericol dacă ar mai fi continuat.

În aceste clipe românul nostru se află la o foarte mică distanță de locul fruntaș și șasele ca el să câștige și această competiție de maximă anduranță este foarte posibilă!

Dacă doriți să vedeți LIVE unde se află concurentul român, puteți accesa harta actualizată în timp real AICI.

Tibi Ușeriu aleargă de peste 5 zile și 14 ore în ultramaratonul de la Cercul Polar, Yukon Arctic Ultra.

„Mă lupt cu un monstru aici, e îngrozitor de frig. Mi-am dat seama că eu doar atâta am, moralul. În rest nu am nimic. Nici niște termosuri bune nu am, ca ale elvețianului. …. O ducem la capăt”, le spune Tibi Ușeriu fratelui și mamei lui în cel mai recent apel telefonic, postat pe Facebook de Asociația Tășuleasa Social.

