Fanii lui Dinamo nu mai suportă umilințele. „Jucători de Serie B, vă rupem picioarele!”

„Câinii" nu au gustat nici de această dată victoria, ajungând la un record negativ în Liga 1. Ultrașii au trecut la amenințări





Dinamo nu mai e de speriat pentru echipele din Liga 1 Betano, și se afundă tot mai mult în contraperformanță. Capacul le-a fost pus di namoviștilor luni seară, când nu au izbutit să bifeze decât o remiză albă pe „sinteticul” de la Chiajna, cu Concordia.

Război Rednic vs. Bratu

După acest semieșec, Dinamo a bifat cel de-al șaptelea meci la rând fără victorie în această stagiune. Finanțatorul Ionuț Negoiță a crezut că prin înlocuirea lui Florin Bratu cu Mircea Rednic dinamoviștii vor ieși din criza rezultatelor, dar în zadar. Vestiarul lui Dinamo stă ca pe un butoi cu pulbere. Imediat după meciul de luni, doi jucători ai „roș-albilor” au cerut rezilierea contractelor. Egalul de la Chiajna a născut un nou scandal printre „câini”, mai exact între Rednic și Bratu. „Puriul” a atacat: „Aici nu e vina lui Negoiță. El a asigurat un buget. Nu el a făcut transferurile și pregătirea”. „Cu Bratu bătea Dinamo la Chiajna. Au fost problemele acelea pe care le-am semnalat. Din păcate, s-a luat o decizie doar împotriva antrenorului atunci, doar împotriva mea. Nu e antrenorul cel care răspunde de rezultate? Nu e ironie. Eu când nu am avut rezultate am plătit: am plecat de la Dinamo, m-au dat afară”, a replicat „Bratone”.

„Zdrențelor!”

Fanii dinamoviști s-au năpustit asupra jucătorilor și i-au amenințat, chiar când aceștia se urcau în autocar. „Jucători de Serie B, vă rupem picioarele!”/ „Zdrențelor, jucați fotbal! De asta luați bani, zdrențelor. Unde dormiți în seara asta? Ați înnebunit la cap?”, au strigat ultrașii lui Dinamo.

