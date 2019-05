Fane Spoitoru pozat în Cafeneaua Veche din Centrul Istoric al Bucureștiului

Poza celebrului interlop Ion Titișor, cunoscut mai ales după porecla sa, Fane Spoitoru, i-am făcut-o în vara anului 1993 în localul pe care îl manageria pe atunci, Cafeneaua Veche, din Centrul Istoric al Capitalei.





Fane devenise celebru după scandalul din toamna anului 1992, petrecut în fața discotecii Vox Maris, când a încasat șase gloanțe în burtă și, chiar așa împușcat, i-a tăiat o mână căpitanului de poliție Nelu Florea, cunoscut și el după porecla sa: Pluto.

L-am pozat pe Fane după un alt incident, în care protagonist a fost tot polițistul Nelu Florea care, beat fiind, a descins în Cafeneaua Veche, noaptea, și a amenințat chelnerii cu pistolul din dotare. În urma intervenției unei echipe de reporteri a Evenimentului zilei, din care am făcut și eu parte, Nelu Florea a fost săltat de un echipaj de poliție al secției din Centrul Vechi și dus în arest cu cătușe la mâini. Culmea este că, în bulibășeala creată, reporterii EVZ au fost și ei reținuți de polițiști și plasați câteva ore în aceeași celulă cu polițitul recalcitrant. Povestea a apărut pe prima pagină a „Bulinei Albastre”, ediția de prânz a EVZ din aceeași zi. Seara, am trecut din nou pe la Cafeneaua Veche unde am dat peste Fane aflat la „locul de muncă”. Atunci l-am fotografiat și el, ca recunoștiință, a acceptat să pozeze.

Atât Fane Spoitoru cât și Nelu Florea au decedat acum câțiva ani. Primul a murit în 2014, bolnav de ciroză și al doilea, în 2016, în urma unei accident vascular cerebral suferit pe când se afla în Israel. Fane a fost înmormântat cu „onoruri” de elita etniei sale, în cimitirul Belu, în timp ce cei mai renumiți maneliști îl jeleau la microfon.

