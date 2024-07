International Familia complicată a lui Trump. De ce refuză unii membri să-l susțină în campanie







Fred Trump, nepotul fostului președinte Trump, a declarat că intenționează să voteze pentru vicepreședintele Harris. Alege cealaltă tabără, împotriva familiei sale. „Fără îndoială, politicile lui Kamala Harris sunt cele pe care le susțin”, a declarat el într-un interviu. „Așa că voi vota pentru Kamala Harris”.

„Și dacă voi fi rugat, voi face campanie pentru ea fără ezitare”, a adăugat el. Fred Trump și sora sa, Mary, au fost critici vocali ai unchiului lor. Într-un interviu acordat ABC News, el a numit modul de a face lucrurile al fostului președinte „complex și uneori crud”. „Și în fiecare familie, oamenii știu asta, familiile sunt complicate. Fiecare familie are unchiul ei nebun”, a spus el la «Good Morning America». „Unchiul meu Donald este nebun. Și și-a pus amprenta asupra istoriei familiei”.

Familia complicată a lui Trump

Trump își promova noua carte, „All in the Family: The Trumps and How We Got This Way”, care conține «povești nemaivăzute» despre familia Trump și relația complexă a lui Fred Trump cu fostul președinte. În timpul uneia dintre călătoriile sale în Biroul Oval, Fred Trump a afirmat că unchiul său a sugerat că persoanele cu handicap „ar trebui să moară”.

El a spus că un incident similar a avut loc în timpul unui apel telefonic cu Trump pentru a-i spune că fondul medical înființat de familie pentru fiul său, William, care avea un handicap, era pe terminate. „Fără ezitare, Trump a spus: „Fiul tău nu te recunoaște. Lasă-l să moară și mută-te în Florida'”, a povestit Fred Trump. „Răspunsul meu a fost: 'Nu, Donald. El mă recunoaște'”.

Familie mare, probleme mari

„Am fost surprins? Nu cred că ai putea să auzi așa ceva și să nu fii surprins”, a adăugat el. „Dar asta este ceea ce a devenit. Este trist”. Directorul de comunicare al lui Trump, Steven Cheung, a negat afirmațiile lui Fred Trump într-o declarație pentru The Hill. „Aceasta este o știre falsă complet fabricată, de cel mai înalt ordin”, a spus el.

„Este îngrozitor că o minciună atât de flagrant dezgustătoare poate fi tipărită în mass-media. Oricine îl cunoaște pe președintele Trump știe că el nu ar folosi niciodată un astfel de limbaj. Iar povești false ca aceasta au fost complet demascate”, mai spune el. „Aceasta nu este nimic mai mult decât o lovitură ieftină pentru a vinde copii ale unei cărți care aparține coșului de chilipir al secțiunii de ficțiune”, a adăugat el, citat de The Hill.