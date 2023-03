Familia Burari. Sinucidere, crimă sau cu totul altceva? Povestea fabuloasă după care s-a făcut un serial documentar pe Netflix

Pe data de 1 iulie 2018, în localitatea Burari din nord-estul orașului Delhi, India, Gurcharan Singh a ieșit din casă să-și facă plimbarea obișnuită de dimineață.

Cu toate că părea o zi ca oricare alta, de data aceasta, vecinul lui Gurcharan lipsea. Foarte ciudat era faptul că magazinul pe care în avea familia Burari era închis, magazin care în mod normal era mereu deschis la acea oră.

Gurcharan Singh, înțelegând că ceva s-a petrecut, a luat decizia de a face o vizită familiei Burari. Spre surprinderea lui Singh, ușa locuinței prietenului lui era deschisă. Atunci când a intrat în casă, Singh a văzut zece membrii ai familiei, din trei generații diferite, atârnând de tavan, legați la ochi, cu căluș la gură și mâinile legate la spate. Cel mai în vârstă membru al familiei, o bătrână, zăcea ștragulată într-un colț al camerei.

„Când am intrat în magazin, toate ușile erau deschise și trupurile tuturor atârnau din tavan, având mâinile legate”, a declarat Gurcharan Singh pentru BBC Hindi.

Familia Burati locuia în acea casă de peste 30 de ani, iar cu puțin timp în urmă celebraseră logodna uneia dintre fete. Aceștia erau hinduși practicanți și din spusele unei rude, deloc violenți.

„Nu era o familie violentă. Nu au țipat la copii, dacă erau gălăgioși. Nu erau genul acela de oameni. Oamenii care spun că a fost vorba de magie neagră se înșală, nu e vorba de ceva de acest gen”, a spus o rudă de-a familiei.

