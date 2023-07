Faceți cunoștință cu NATO! Clip de prezentare pentru liderii Alianței. Video

Liderii statelor NATO apar într-un clip neoficial, în contextul summitului care se desfășoară în aceste zile la Vilnius, în Lituania. Clipul, pentru a cărui vizionare sunt suficiente 54 de secunde, mai puțin de un minut, îi prezintă pe toți cei 31 de reprezentanți ai statelor membre, dar și pe secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg. Fiecare dintre aceștia a fost înregistrat în diferite ipostaze, mulți dintre ei în uniformă de luptă, având pe fundal echipamentele militare din dotarea armatelor naționale.

Filmulețul este deschis de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, cu decorații pe piept, privind în zare, încrezător, un adevărat comandant militar. În spatele său, se observă steagurile tuturor statelor membre ale alianței, dar și ofițerii din forțele NATO.

Urmează, nu președintele Statelor Unite, așa cum v-ați fi așteptat, cel mai important membru al Alianței, ci Emmanuel Macron. Se știe că ego-ul francezilor este imens. De altfel, președintele de la Elysee pozează în chip de Napoleon Bonaparte, lângă afetul unui tun. Macron a preluat nu doar uniforma Micului Caporal, ci și postura și privirea încruntată din tablourile acestuia. Într-o jachetă groasă, roșie, urmează, în imagini, premierul Canadei Justin Trudeau. Relaxat, senin, acesta a pozat pe un aerodrom cu un avion de luptă în spate.

Olaf Scholz, cancelarul german, a preferat să apară în uniformă militară, având în spate câțiva militari înarmați. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, s-a fotografiat într-un decor având steagul Americii pe fundal, relaxat, pe un fotoliu, cu o băutură în mână, precum Tom Cruise în „Misiune Imposibilă”.

Premierul britanic, Rishi Sunak, a pozat ieșind din turela unui tanc, deși postura nu i se potrivește deloc. El nu reușește să se desprindă de imaginea de funcționar tocilar, la un birou.

Rând pe rând, în prim plan apar și liderii celorlalte state, fie înarmați, fie postați în fața unor echipamente militare, tancuri, avioane sau elicoptere de luptă. Singurul care nu prea se potrivește în cadru este Viktor Orban care, de la începutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, a făcut notă discordantă.

O apariție inedită este cea a premierului polonez, Andrzej Duda, care a ales un décor demn de un film istoric, amintind de vremurile glorioase ale Poloniei. El a pozat în armură medievală, înconjurat de războinici îmbrăcați, de asemenea, în echipamente de luptă Polonia domina sud-estul Europei.

Nu putem încheia fără să-l menționăm pe șeful statului român, Klaus Iohannis. Sobru, într-o jachetă oarecum militară, fără grade sau alte semne, președintele României s-a lăsat filmat după căderea întunericului, lângă un echipament militar.

Ultimul, cel cu care se încheie filmarea este Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, în echipamentu kaki pe care îl poartă de la începutul războiului, având alături mai mulți ofițeri și militari ucraineni.

Meet the NATO countries and their leaders! pic.twitter.com/YfmsPhexzQ

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2023