La o întâlnire cu public dedicată celor care se luptă pentru a a obține eliberarea lui Julian Assange, Roger Waters, de la Pink Floyd, a povestit că Mark Zuckerberg i-a oferit „o sumă imensă de bani” pentru a permite ca melodia „Another brick în the Wall II” să fie folosită ca să promoveze Instagram. El i-a răspuns lui Zuckerberg: „Fuck you!”.

Iată declarația sa completă:

„Vă voi spune un lucru pe care l-am pus de fapt în discursul meu când am venit aici astăzi, habar n-aveți ce vreau să vă spun. Nimeni nu o poate face pentru că mi-a venit mesajul pe internet azi dimineață. Este o cerere pentru drepturile de a folosi piesa mea, „Another Brick in the Wall II” la realizarea unui spot video pentru promovarea Instagram.

Deci este o misivă. Pentru mine este o misivă de la Mark Zuckerberg, nu? A sosit în această dimineață cu o ofertă ce conține de o sumă imensă de bani. Și răspunsul este: „Fuck you. No fucking way.”

Și menționez asta doar pentru că este perfid. Mișcarea vicleană a acestora este să preia absolut tot ce știi. Așadar, cei dintre noi care avem vreo putere, și eu am un pic în ceea ce privește controlul publicării melodiilor mele pe care le fac oricum, așa că nu voi fi o parte la acest rahat, Zuckerberg.

[Citând din e-mail]: Vrem să vă mulțumim pentru că ați luat în considerare acest proiect, considerăm că sentimentul de bază al acestui cântec este încă atât de răspândit și necesar astăzi, vorbește despre cât de atemporală este munca … ”

E adevărat. Și totuși ei ne vor, vor să ne alăturăm. Vor să-l folosească pentru a face Facebook și Instagram chiar mai mari și mai puternice decât sunt deja. Ca să poată continua să ne cenzureze pe toți cei din această sală și să împiedice această poveste despre Julian Assange să ajungă la publicul larg, astfel încât publicul larg să poată spune „Ce? Ce? Nu, nu mai vrem să auzim”.