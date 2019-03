Tu știi ce face premierul tău joi? Am aflat pentru tine

Programul premierului Viorica Dăncilă de joi, 21 martie, anunţat de Biroul de presă al Guvernului este următorul:





Vizită de lucru la Bruxelles: - Sosire la evenimentul "E!Sharp Live 2019 - What does Europe mean to Europe?" (09,15 - Steigenberger Wiltcher's Hotel, Sala de conferinţe, parter; oportunităţi foto-video) - Participarea prim-ministrului Viorica Dăncilă la deschiderea evenimentului "E!Sharp Live 2019 - What does Europe mean to Europe?" (09,20 - Steigenberger Wiltcher's Hotel, Sala de conferinţe, parter; acces presă acreditată la eveniment) - Participare la reuniunea Grupului Socialiştilor Europeni (PES) (12,45 - Brussels Meeting Centre -Avenue E. Pirmez, nr. 9, 1040 Bruxelles) * Ora desfăşurării evenimentelor este ora locală.

