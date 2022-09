Fabrică Tesla în România. Peste 200 de locuri de muncă. În ce oraș va fi construită

Tesla va face o fabrică de aproape 100 de milioane de euro în România. Grupul ceh a anunțat că sediul va fi în Brăila și că vor fi disponibile peste 200 de noi locuri de muncă pentru români și nu numai.

Investitorii cehi au decis să aleagă Brăila pentru a construi fabrica de echipamente pentru stocarea energiei datorită facilităţilor oferite. Investiţia se va ridica la 450 de milioane de lei (92 mil. euro) şi este susţinută printr-un aju­tor de stat de 200 de milioane de lei.

„Investitorii au ales să construiască fabrica de echipamente pentru stocarea energiei, în Brăila deoarece zona are potențial. Le-am oferit facilități fiscale specifice regimului de zona liberă. Poziția strategică lângă Șoseaua de Centură, portul la Dunăre de unde produsele pot fi trimise în întreaga lume și deschiderea autorităților locale au contribuit la realizarea acestei investiții. În plus, Tesla are și alte planuri, legate de parcuri eoliene și solare”, a declarat primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir în cadrul conferinţei de lansare a proiectului.

Când va fi gata fabrica Tesla

Lucrările de construcţie vor începe anul viitor.

„Unitatea de producţie din Brăila va realiza în principal sisteme de stocare a energiei pentru consumatorii industriali şi pentru proiectele mari de energie solară şi eoliană. Totodată, fabrica va produce şi module de baterii destinate segmentului rezidenţial, dar şi module pentru industria auto”, a declarat Dusan Lichardus, cofondatorul şi preşedintele Consiliului de Administraţie al grupului TESLA din Cehia.

Grupul Tesla a apărut în anii ’50 ca un producător de echipamente electrice integrat vertical. Tesla Energy Storage, compania care va desfășura investiția în Brăila, face parte din grupul ceh Tesla, producător de echipamente energetice (baterii pentru stocarea energiei și sisteme pentru proiecte de energie verde) şi a fost înfiinţată în luna iunie.

Brăila este la mare căutare, iar investitorii în ener­gie verde se îngrămădesc să își deșchidă fabrici aici. Sistemele de stocare care vor fi pro­duse de Tesla Energy Storage fiind desti­nate inclusiv parcurilor eoliene şi solare, potrivit ZF.