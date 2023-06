ExxonMobil semnează cel de-al treilea acord extern de captare a carbonului în SUA

Acesta este cel de-al treilea acord ExxonMobil de reducere a emisiilor de carbon, toate cele trei fiind planificate pe coasta Golfului SUA. Primul proiect anunțat a fost un acord de 2 milioane tpa cu CF Industries de-a lungul coridorului industrial fluvial Mississippi din Louisiana. Al doilea a fost un contract de 2,2 milioane de tpa cu Linde în Beaumont, Texas, informează Upstream Online.

Proiectul Nucor, care ar urma să înceapă în 2026, va utiliza aceeași infrastructură de transport și stocare ca și proiectul CF Industries.

Dan Ammann, președintele ExxonMobil Low Carbon Solutions, a declarat: „Acordul nostru cu Nucor este cel mai recent exemplu al modului în care ne îndeplinim misiunea de a ajuta la accelerarea căii lumii către zero net și la construirea unei noi afaceri convingătoare.

Investiții de miliarde de dolari

„Impulsul se construiește pe măsură ce clienții recunosc capacitatea noastră de a rezolva provocările legate de emisii la scară largă.”

Din cele 17 miliarde de dolari pe care ExxonMobil intenționează să le investească în soluții cu emisii reduse de carbon până în 2027, se preconizează că 40 % vor fi utilizate pentru a reduce emisiile clienților, mai degrabă decât emisiile provenite din propriile operațiuni. Aceasta este abordarea ExxonMobil de a reduce emisiile terților, deoarece evită eficiența tragerii la răspundere a unei companii pentru emisiile sale din domeniul de aplicare 3.

Exxon Mobil Corporation, denumită ExxonMobil, este o corporație multinațională americană de petrol și gaze cu sediul în Irving, Texas. Este cel mai mare descendent direct al Standard Oil al lui John D. Rockefeller, și a fost format la 30 noiembrie 1999 prin fuziunea Exxon și Mobil.

Istoria companiei începe din 1870, când Rockefeller și asociații săi au înființat Standard Oil Company, companie cu cea mai mare capacitate de rafinare de petrol din lume, la acel moment. În 1882, aceasta împreună cu companiile sale asociate au fost incorporate ca Standard Oil Trust, cu Standard Oil Company of New Jersey și Standard Oil Company of New York ca cele mai mari companii ale sale. Compania Anglo-Americană Ango-American Oil Company a fost stabilită în Regatul Unit în 1888.