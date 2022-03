Extratereștrii nu există! Brian Cox, popularul fizician, explică de ce oamenii sunt singuri în galaxie

Fizicianul popular de televiziune Brian Cox, în vârstă de 54 de ani, a spus că este puțin probabil ca extratereștrii să existe, deoarece șansele ca o viață sofisticată să evolueze la fel ca oamenii sunt pur și simplu prea mici. Mai mult, el crede că „probabil că nu există nimic altceva” și că noi suntem singura civilizație din această galaxie.

Fizicianul, cunoscut pentru opinii sale tranșante, în vârstă de 54 de ani, a explicat că, pentru că a durat atât de mult pentru ca oamenii să evolueze dintr-o singură celulă în circumstanțe atât de extraordinare, el nu crede că aceste condiții s-au repetat undeva în Univers. Cox a spus că posibilitatea ca noi să fim singuri în această galaxie nu ar trebui să ne deprime.

Gazda emisiunii Wonders of the Universe, Brian Cox, a avut o carieră de succes în muzică înainte de a-și îndrepta atenția către fizică și este căsătorit cu o colegă prezentatoare TV, Gia Milinovici. Dar, în ciuda succesului său muzical, și-a suspendat cariera și a decis să finalizeze un doctorat în fizica particulelor. Ulterior, Brian a intrat sub lumina reflectoarelor și a obținut un contract cu BBC. A apărut în programe precum Stargazing Live la BBC Two și Wonders of Life. De asemenea, a intrat în filmele de ficțiune și s-a jucat pe sine într-un episod din Doctor Who în 2012. Acest lucru a stimulat apoi o emisiune numită The Science of Doctor Who, unde a dus telespectatorii într-o călătorie prin spațiu și timp.

În 2010, a fost decorat ca Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic pentru Servicii pentru Știință și Comandant al Ordinului Imperiului Britanic în 2020, onoruri pentru serviciile de promovare a științei.

Profesorul Brian Cox nu crede în extratereștri

Fizicianul, vedetă de televiziune susține că este puțin probabil ca acestea să existe, deoarece șansele ca o viață sofisticată să evolueze la fel ca oamenii sunt pur și simplu prea mici. Vorbind pentru revista Noble Rot, el a spus: „Puteți limita argumentul la galaxia noastră, la Calea Lactee, pentru că nu vom contacta niciodată nimic în afara acesteia și nimic nu ne va contacta vreodată din galaxii diferite.

„Dar într-o galaxie, există 400 de miliarde de stele și mai multe planete decât atât… Cred că nu există civilizații acolo. A fost nevoie de 3,8 miliarde de ani pentru a trece de la începutul vieții de pe planetă la o civilizație și asta înseamnă mult timp. Este o treime din vârsta Universului. „Universul există doar de 13,8 miliarde de ani și, deoarece stelele asemănătoare Soarelui trăiesc de obicei patru sau cinci miliarde de ani, a existat o fereastră de stabilitate.

„Deci, este nevoie de patru sau cinci miliarde de ani pentru a trece de la o singură celulă la civilizație, iar stelele chiar nu rămân stabile pe perioade de timp mult mai lungi decât atât. Biologii pe care îi cunosc cred că a fost o întâmplare atât de ciudată încât acel ceva a devenit multicelular. Am un prieten căruia îi place să spună că tot ce va fi acolo este slime în cel mai bun caz.”, a conchis Cox.

Un sondaj a arătat că părinții își îndepărtează copiii de știință pentru că nu știu suficient despre aceasta

Brian Cox a îndemnat ca din ce în ce mai mulți copii să fie îndrumați către șltiințele exacte: „Îmi dau seama că, când încă de când pleacă la școlă, dacă există o problemă, este ideea că (știința) este grea și trebuie să fii un geniu„. Modelele de urmat sunt importante, a spus profesorul Cox, adăugând că „una dintre problemele pe care le-am avut în trecut este că știința este văzută ca ceva ce fac bătrânii”.

Dar apariția mai multor emisiuni de științe la televizor, prezentate de oameni de știință mai tineri, a ajutat, la fel ca și legăturile cu alte domenii precum serialele de comedie, a spus el.