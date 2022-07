Extrădarea lui Sorin Oprescu. Cât timp va rămâne fostul primar în Grecia. Ce se întâmplă în România

Săptămâna trecută, pe 21 iulie, judecătorii de la Curtea de Apel din Atena au decis ca Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, să nu fie extrădat în România. Sorin Oprescu a fost condamnat, pe 13 mai, la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție și prins în Grecia, după ce a fugit din țară.

Curtea de Apel din Atena a respins cererea României de extrădare a lui Sorin Oprescu, aflat în libertate după ce a plătit o cauțiune de 5.000 de euro în Grecia. Judecătorii eleni au luat această decizie considerând că Sorin Oprescu nu ar beneficia de condiții decente în închisorile din România, dacă ar fi extrădat şi nu se va putea trata pentru bolile de care suferă. Prin urmare, Sorin Oprescu poate să rămână în Grecia pe perioadă nedeterminată. Autoritățile judiciare de la Atena au informat oficial Poliția Română că mandatul european de arestare emis pe numele doctorului Sorin Oprescu nu va fi pus în executare.

Sorin Oprescu vrea să scape de pedeapsa de 10 ani și opt luni de închisoare

În România, Sorin Oprescu a depus, prin intermediul avocaților, două căi extraordinare de atac prin a cerut anularea sentinți penale.

O contestație la executare a fost înregistrată pe rolul Tribunalului București, însă a fost respinsă de judecători. O altă contestație în anulare a fost înregistrată și pe rolul Curții de Apel București și se va judeca pe 23 septembrie.În cazul în care judecătorii ar anula pedeapsa, Sorin Oprescu s-ar putea întoarce în România.

De altfel, la ieșirea din arestul din Grecia, Sorin Oprescu a declarat că vrea să lupte până la capăt pentru a demonstra că nu este vinovat.

Condamnarea lui Sorin Oprescu

Pe 13 mai, fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost condamnat definitiv la 10 ani și opt luni de închisoare pentru corupție de către Curtea de Apel București.

El a fost acuzat de trei infracțiuni: luare de mită, constituire de grup criminal organizat și abuz în serviciu. Oprescu a plecat în Grecia înainte de pronunțarea sentinței, astfel că pe numele lui Oprescu a fost emis un mandat european de arestare.

La patru zile, pe 17 mai, Sorin Oprescu a fost prins în Grecia, la Atena, și dus în arest.

Pe 1 iunie, Sorin Oprescu a fost eliberat din penitenciarul Korydallos din Grecia, după ce a plătit o cauțiune de 5.000 de euro, așa cum a stabilit Curtea de Apel de la Atena.

La ieșirea din arest, Sorin Oprescu a declarat că va lupta în continuare pentru a demonstra că este nevinovat: „Judecătorii au fost duri, dar corecți. Așa că voi avea puterea să lupt în continuare pentru că nu sunt vinovat.

Nu vreau să mor, pentru că dacă aș ajunge în România, toate căile de atac vor fi aprobate post-mortem. Nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc măcar până în momentul în care pot să demonstrez că nu sunt vinovat şi nu am făcut altceva decât să plătesc din punct de vedere politic anii 2015 şi zăpăceala furibundă încât să dispară tot ce înseamnă clasa politică la momentul respectiv. Este o modalitate pe care eu nu o să o pot să o înțeleg, este o modalitate nemernică să poţi să acuzi oamenii de lucruri pe care nu le-au făcut”.

Sorin Oprescu a spus că nu a fugit în Grecia

Fostul edil a mai declarat că are cinci nepoți și că nu vrea să moară până când nu se află adevărul: „Vreau să-mi petrec liniștit zilele pe care le mai am. Când a venit Poliția din Grecia, eram acasă, în apartamentul din Grecia. Am fost șocat, pentru că nu am fugit, nu m-am ascuns. Pentru ce să fug? Am trăit cu speranța că se dorește să se afle adevărul. S-a vrut altceva, cu tot felul de regii, cu copy – paste făcut după textul făcut de Camelia Bogdan.

Eu trăiam cu impresia că o să mi se facă dreptate. Mulțumesc sincer judecătorilor greci că s-au aplecat pe cazul asta și așteaptă o serie întreagă de lămuriri. Din punct de vedere psihic am rămas același. Am cinci nepoți. Nu am de gând să plec până când nu o să rămână așa cum spun judecătorii români. Eu sper să mi se facă dreptate”.

Averea lui Oprescu, sub sechestru

Instanţa a dispus confiscarea specială de la Sorin Oprescu a sumelor de 25.000 euro, 102.400 lei şi de 9.500 euro. De asemenea, judecătorii au decis confiscarea extinsă a imobilului situat în Bucureşti, str. Herăstrău, cumpărat de Sorin Oprescu, prin intermediul partenerei sale de viaţă Adriana-Elena Nica.

În plus, a fost menţinut sechestrul asigurător asupra imobilului situat pe str. Covrigarului, sat Ciolpani, compus din casă, în suprafaţă de 526 mp şi teren în suprafaţă de 895 mp, aparţinând lui Sorin Oprescu. Fostul primar trebuie să plătească şi 50.000 lei cheltuieli judiciare către stat.