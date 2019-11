Expozitia caritabila „Tablouri cu Suflet “ reuneste peste 40 de artişti care şi-au exprimat cu entuziasm disponibilitatea de a susţine cauza copiilor cu dizabilitati, de aceea am fi onorati si incantati de sustinerea acordata acestui proiect prin participarea dumneavoastra directa, prin donatii sau sponsorizari.

Prin acest proiect aducem împreună o bucurie copiilor care sunt nevoiți să își petreacă lunile, sau poate chiar anii copilăriei in centrele de terapie. Acolo se joacă, citesc, învață, râd și plâng, fac primii pasi, spun primele lor cuvinte și se bucură de fiecare clipa alaturi de terapeuti si parinti.

De 10 ani, în Centrele de Recuperare Pediatrica KinetoBebe am ajutat peste 8000 de copii, adesea diagnosticati cu boli neurologice, ortopedice, prematuritate severa sau diverse diagnostice genetice (West, Down, Reth etc.). In cadrul activitatilor Asociatiei KinetoBebe se incadreaza miile de evaluari motorii gratuite din scoli si clinici sociale, consilierea viitorilor parintii cu privire la dezvoltarea neuromotorie a copiilor, evenimente de constientizare si informare a parintilor si cadrelor didactice referitor la importanta dezvoltarii copiilor in primii ani de viata; toate acestea pentru a preveni si a trage semnale de alarma inainte ca cei mici sa dezvolte afectiuni ale coloanei vertebrale sau alte probleme neuromotorii.

Pentru cei care financiar nu isi permit terapia, Asociatia KinetoBebe a initiat programul “Bursele de Terapie” si, astfel, zeci de copii diagnosticati cu boli grave, beneiciaza gratuit de programe integrate de recuperare neuromotorie (kinetoterapie, logopedie, psihologie) inca din primele zile de viata.

Traim bucuria cea mai mare cand reusim sa ducem la bun sfarsit multele sedinte de terapie si sa vedem in ochii celor mici fericirea reusitei lor!

Galeria ArhivaDeArta

Galeria ArhivaDeArta este o galerie de artă contemporana dedicata promovarii artistilor nationali si internationali care cauta expunerea pe piata de arta globala.

ArhivaDeArta leaga artistii atât în mediul online prin platforma administrata de noi, cat și off-line prin evenimentele artistice pe care le gestionam în fiecare luna a anului. Toate acestea la un loc creează o familie in continua crestere, dedicata lumii artelor plastice.

La evenimentul “Tablouri cu Suflet” va fi curator alaturi de artisti si criticul de arta Pavel Susara, care ne asigura ca nu este usor sa pictezi fie un peisaj, portret sau natura statica, ci este de-a dreptul o aventura. Tranparentele caligrafice din acuarele romane, avalansele nabiste ale culorii si toata acea dezinvoltura indescriptibila atat de specifica, alaturi de grafismul artistului, poarta o indiscutabila amprenta personala, fie ca amintesc formule preexistente, fie ca sunt lucrari cromatice aproape obiective, dincolo de orice model si autor.

