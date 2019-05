Expoziție foto: Momente din Epoca de Aur recreate de o suedeză

O profesoară din Suedia care trăiește în Timișoara de 20 de ani reușește o radiografie interesantă a vieții din ”Epoca de Aur” a românilor. Mai întâti au șocat-o poveștile și mărturiile oamenilor pe care i-a cunoscut, apoi a cercetat relicvele trecutuliui și situațiile în care se regăseau actualii ei con cetățeni, cu decenii în urmă.





Joi 9 mai, de la ora 18, în grădina Scârț Loc Lejer din Timișoara va avea loc vernisajul expoziției Momente din Epoca de Aur, o expoziție de fotografie realizată de Annika Șandor. Expoziția va rămâne deschisă până în noiembrie.

”Un an de zile am călătorit în timp, m-am întors în așa zisa epoca de aur a României, ca să descopăr ce a însemnat viața de zi cu zi in acea perioadă. Cotidianul întotdeauna m-a fascinat prin simplitatea și onestitatea sa, iar curiozitatea mea pentru istoria cotidiana a României a fost stârnită când am venit în țară acum douăzeci de ani, auzind relatări despre greutățile vieții din epoca ceaușistă. Dorința mea de a înțelege societatea în care trăiesc s-a materializat într-o expoziție de fotografie, “Momente din epoca de aur”, primul meu proiect fotografic”, spune artista.

Expoziția s-a născut folosind obiectele expuse la Muzeul Consumatorului Comunist din Timișoara. ”Cu aceste obiecte banale, dar cu personalitate, am putut crea imagini care povestesc despre un adevăr complex si o istorie aproape ireală. Intenția a fost sa recreez, vizual, niște momente din acele timpuri stârnind senzația ca tocmai a plecat cineva din încăpere, lăsând obiectele sa vorbească de la sine”, mai arată Annika Șandor. ”De ce sa retrăim un trecut cu cozi la lapte si program de apa caldă? Nu a fost suficient cât a durat?” Ba da, dar asta nu înseamnă ca se poate uita, face parte din cine sunteți, ca indivizi, dar și ca popor, spune artista. Prin fotografiile ei, oferă o perspectivă proprie asupra unui trecut dificil, un omagiu pentru strategiile de supraviețuire ale românilor în comunism, poate chiar un fel de „terapie” vizuală. ”Și, cei care nu ați făcut temele la lumina lămpii de ulei, va provoc sa va imaginați măcar pentru un moment, în epoca comunistă, ca să vă dați seama cum arăta viața în Romania nu cu mult timp în urma și prin ce schimbări revoluționare a trecut societatea în care trăiți”, încheie artista.

