Cumpănașu a postat, marți, pe pagina sa de socializare, un comentariu în acest sens.

„Dragi romani, in cadrul editiei de aseara a emisiunii „Romania Ascunsa” difuzata pe facebook in fiecare zi de luni pana joi de la ora 21:00, Teodora Macesanu a confirmat ca a primit o fotografie cu o fata despre care aceasta considera ca este Alexandra: „…am primit zeci si sute de poze pana acum. Unele ni le-ai trimis si tu (n.r.: Alexandru Cumpanasu), primite la randul tau de la altii. Si lumea incerca sa ma convinga ca este ea. Ba ca are alunita, ba ca seamana altfel.

Eu nu am putut sa spun ca este copilul meu daca eu o stiu. Acum a fost prima data si din prima am spus ca este Alexandra. Asa cum am vazut-o eu si din profil, anumite gesturi ale ei…este ea”.

Intrebata despre provenienta fotografiei aceasta a declarat:”Este vorba de o persoana care mie mi se pare de incredere. Am vorbit de multe ori in ultima vreme pe apel video cu ea, are familie si imi inspira incredere”.

Cu rezerva si calmul de rigoare, am inceput demersurile pt a se verifica in doua state europene, fotografia fiind realizata intr-un aeroport de tranzit din Europa‼ Vorbim asadar de un spatiu public cu camere de inregistrare peste tot‼Pentru familia noastra este vital sa stim adevarul: daca este sau nu Alexandra⁉️

Din pacate ceea ce ingreuneaza acest proces este declararea decedata a Alexandrei de catre autoritatile romane insa la solicitare familiei aceste verificari vor fi totusi realizate in aceste state‼ Nici Teodora si nici eu nu am facut public locul unde a fost realizata fotografia, persoana care i-a dat informatia Teodorei sau fotografia‼Deocamdata‼Este vital sa stim ADEVARUL cu atat mai mult cu cat Teodora a fost o persoana extrem de rezervata la informatiile venite in ultimele 7 luni‼‼‼

Cu Dumnezeu alaturi vom afla adevarul”m a scris Alexandru Cumpănașu pe Facebook

Te-ar putea interesa și: