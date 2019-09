Fostul șef de stat a fost acuzat de Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității (CNSAS) că a colaborat cu Securitatea. Joi, Băsescu a cerut, în timpul judecării dosarului „Petrov” la Curtea de Apel București, să fie interogat de judecător.

Instanța i-a acceptat cererea și i-a pus fostului președinte mai multe întrebări.

Prima dintre acestea a vizat numele conspirativ. „Nu am știut niciodată că mi s-a dat un nume conspurativ. Atunci când am dat acele date colonelul de acolo mi-a spus să scriu așa acolo. Eu nu am știut că contrainformațiile militare reprezintă Securitatea. După Revoluție am aflat că aceste contrainformații militare reprezintă, de fapt, Securitatea”, a declarat Băsescu”, citat de Stiripesurse.ro.

Întrebat dacă era pregătit să ia contact cu entități străine, politicianul a răspuns: „Eram studenți, ce era să facem? Vara mergeam în Mamaia nord unde veneau și studente din Cehoslovacia. Da, domnule președinte. Noi eram pregătiți în institut. Navele românești operau în toate porturile lumii. Eram pregătiți pentru contacte cu străinii din punct de vedere comercial și al vocabularului standard ce aveam să îl folosim. Datorită acestei atmosfere legate de studenții de la marină, noi nu ne ascundeam. Era ceva firesc, natural. Niciodată nu am considerat că acele relații ale noastre cu studenții cehi puteau fi condamnate. Subliniez. Nu ne ascundeam pentru că nimeni nu ne interzicea”.

Traian Băsescu a mai explicat că „informatiile șefului de marină pe linie de contrainformatii trebuiau apărate. Dar noi nu aveam ce secrete să ascundem. Nu exista ideea de a nu intra în contact cu străinii, pentru că nu-știu-ce secrete devoalam. Cred că încurcătura colonelului Tudor, cel care spune că aveam relații cu străinii, e că nu știa că noi nu dețineam secrete și nu aveam ce să divulgăm, astfel că relația noastră era pur naturală cu acei oameni. Când se spunea despre străini, în acele rapoarte comerciale, era despre gesturi naturale, nu despre vreo raportare. În anul trei eu nu am avut aviz de navă pentru că nu mi-a dat Securitatea. Am frecat WC-ul ăla de l-am făcut alb, toată vara”, a mai spus Băsescu, potrivit sursei citate.

