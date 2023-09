Explozii Crevedia. Moartea misterioasă a pompierului care a închis stația GPL

Bogdan Georgian Pușcoi, fostul șef al Serviciului Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița, a decedat în condiţii care ridică mai multe semne de întrebare. Poliția a declanșat o anchetă pentru a elucida circumstanțele misterioase care înconjoară moartea lui Bogdan Georgian Pușcoi.

Este vorba de fostul șef al Serviciului Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița, care a ridicat autorizaţia de la Crevedia. Acesta a decedat într-un accident rutier ciudat care a avut loc într-un poligon pentru motociclete, în comuna Ulmi.

Pompier și fost șef ISU Dâmbovița, Bogdan Pușcoi era cunoscut pentru faptul că, în urmă cu trei ani a semnat autorizația pentru stația GPL din Crevedia, implicată într-o explozie devastatoare pe 26 august.

La acel moment, pompierul ocupa funcția de șef al Serviciului Prevenire. El avea atribuția de a verifica și elibera astfel de autorizații. Din cauza neregulilor identificate, în 2020, funcţionarul a decis să ridice autorizaţia de funcţionare a staţiei. În condiții necunoscute pentru moment, stația de la Crevedia a continuat să funcționeze. Iar în urmă cu două săptămâni, cele două explozii izbucnite acolo au generat tragedii uriașe.

La o săptămână după tragedia de la Crevedia, Bogdan Georgian Pușcoi și-a găsit sfârșitul într-un alt incident tragic. El se afla pe o motocicletă împreună cu instructorul său când a pierdut controlul motocicletei și s-a izbit violent într-un zid.

Poliția a deschis o anchetă pentru a afla circumstanțele exacte ale accidentului și dacă există sau nu suspiciuni de vreo acțiune criminală. Accidentul ridică multe semne de întrebare și continuă să fie subiect de cercetare intensă. Pe internet au apărut diverse speculații privind moartea suspectă bărbatului, fiind vehiculate zvonuri legate de ”aranjarea acestui accident”.

Bogdan Georgian Pușcoi se afla într-un poligon pentru șoferi de moto. Instructorul Stelian Duţă a povestit că acesta a petrecut aproximativ jumătate de oră explicând pompierului manevrele și elementele de bază ale condusului.

În timpul lecției, instructorul îi arătase cum să controleze accelerația. În pofida avertismentelor și instrucțiunilor, elevul a accelerat brusc.

Am stat jumatate de ora cu el i-am explicat tot. Am vorbit de manevrarea acceleratiei ca de acolo pleaca problema. I-am zis ca nu ne trebuie la prima ora.. bun, facem proba. Pornim motorul, i-am aratat de 2 ori, i-am zis mare atentie ca e puternica are 90 de cai putere.