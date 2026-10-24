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Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Roșiorii de Vede. Două persoane au suferit arsuri

Explozie urmată de incendiu într-o locuință din Roșiorii de Vede. Două persoane au suferit arsuriPompieri. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Un bărbat de 68 de ani și o femeie de 58 de ani au ajuns la spital cu arsuri de gradul al II-lea, după o explozie urmată de incendiu, produsă sâmbătă, 24 octombrie, într-o locuință de pe strada Dunării din municipiul Roșiorii de Vede, județul Teleorman. Primele cercetări indică drept posibilă cauză o acumulare de gaze provenite de la o butelie care alimenta un aparat de gătit defect, potrivit ISU Teleorman.

Incidentul s-a produs în jurul orei 15:20. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Teleorman, cele două victime au suferit arsuri pe aproximativ 30-40% din suprafața corporală.

Pompierii au stins incendiul în aproximativ o oră

La locul incidentului au fost trimise două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Teleorman.

După ce au primit primul ajutor, cele două victime au fost transportate la unități medicale diferite. Bărbatul a fost dus la Spitalul Județean de Urgență Alexandria, iar femeia a fost transportată la Spitalul Municipal „Caritas” din Roșiorii de Vede.

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„La sosirea salvatorilor, incendiul se manifesta în bucătăria locuinţei, unde s-a produs şi explozia. Suflul acesteia a afectat grav alte două camere, distrugând mobilierul şi mai multe aparate electrocasnice. Pompierii au reuşit să stingă incendiul în aproximativ o oră, fără ca flăcările să se extindă la restul locuinţei”, au transmis autoritățile.

Pagubele materiale au fost evaluate la aproximativ 10.000 de lei. În schimb, valoarea bunurilor care au putut fi salvate depășește 35.000 de lei.

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Butelie. Sursa foto: Facebook/ISU Teleorman

Acumularea de gaze de la o butelie ar fi provocat explozia

Potrivit primelor verificări, explozia ar fi fost provocată de acumularea gazelor provenite de la o butelie conectată la un aparat de gătit defect.

În urma incidentului, ISU Teleorman atrage atenția asupra riscurilor pe care le prezintă scurgerile de gaze în spațiile închise și le recomandă cetățenilor să respecte regulile de utilizare a buteliilor.

„O butelie utilizată necorespunzător, un furtun deteriorat sau un aparat de gătit defect pot provoca, în doar câteva clipe, o explozie cu urmări grave. Le recomandăm cetăţenilor să achiziţioneze şi să schimbe buteliile numai prin operatori autorizaţi şi să nu accepte sub nicio formă umplerea acestora la staţiile GPL destinate alimentării autovehiculelor. Această practică este interzisă şi extrem de periculoasă, deoarece poate conduce la supraîncărcarea recipientelor şi la producerea unor accidente grave”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

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SMURD. Sursa foto: Facebook

ISU recomandă verificarea furtunurilor și a racordurilor

Reprezentanții instituției recomandă verificarea furtunului, a regulatorului de presiune și a racordurilor înainte de utilizarea buteliei. Pentru identificarea eventualelor scurgeri de gaze trebuie folosită exclusiv o soluție de apă cu săpun, niciodată o flacără deschisă.

În cazul în care apare miros de gaze, cetățenii trebuie să evite folosirea întrerupătoarelor și a aparatelor electrice, să închidă robinetul buteliei dacă pot face acest lucru în siguranță și să aerisească locuința, fără a se expune pericolului. Părăsirea clădirii și solicitarea ajutorului specializat sunt esențiale.

„Dacă simţiţi miros de gaze, nu aprindeţi lumina, nu folosiţi întrerupătoarele sau aparatele electrice şi nu încercaţi să verificaţi scurgerea cu o flacără! Închideţi robinetul buteliei, dacă acest lucru se poate face în siguranţă, deschideţi ferestrele, părăsiţi locuinţa şi solicitaţi ajutor de specialitate. În cazul unui pericol iminent, apelaţi 112 din exteriorul clădirii. Nu riscaţi siguranţa familiei! Folosiţi numai butelii umplute şi verificate de operatori autorizaţi şi nu amânaţi înlocuirea componentelor defecte ale instalaţiei de alimentare cu gaze”, a transmis ISU Teleorman.

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