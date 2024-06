International Explozie de antisemitism la New York. Ce fac susținătorii teroriștilor palestinieni







La New York se comemorează masacrul de la festivalul Nova, comis pe 7 octombrie anul trecut de teroriștii palestinieni din gruparea Hamas.

Comemorare a masacrului comis de palestinieni pe 7 octombrie

Comemorarea va avea loc după ce protestatari anti-Israel și în favoarea teroriștilor palestinieni au pângărit o expoziție memorială dedicată victimelor Hamas și au atacat locuințele unor donatori ai muzeelor evreiești.

Dacă credeți că protestele antisemite din campusuri din primăvară au fost o rătăcire temporară, uitați-vă la ce se petrece la New York. Protestatarii anti-Israel nu vor să permită să se desfășoare în liniște nici măcar un eveniment dedicat amintirii israelienilor masacrați pe 7 octombrie la festivalul de muzică Nova.

Hamas a masacrat la festival aproximativ 260 de oameni, majoritatea tineri. Femeile au fost violate și trupurile le-au fost mutilate, după care au fost omorâte. Măcelul și sadismul au fost un scop în sine, motivate de ură și de simplul fapt că victimele erau evrei.

Susținătorii terorismului Hamas nu au nicio limită

Protestatarii din New York n-au ucis pe nimeni, cel puțin nu încă. Însă ura împotriva evreilor a putut fi observată în toată hidoșenia ei. Protestul a fost parte a unei „Zile de Furie în Tot Orașul” care a vizat muzee din New York. Asociația „Within Our Lifetime”, care a organizat protestele, afirmă că acele instituții culturale sunt „îmbibate în sângele martirilor palestinieni”. Pare să se refere mai degrabă la donatorii evrei ai muzeelor.

„Trăiască Intifada” [campanie de atentate teroriste palestiniene - n.trad.], a aclamat mulțimea, agitând fumigene în fața expoziției care comemorează sutele de oameni masacrați la festivalul Nova. „Israel, du-te la dracu'!”

Tineri americani fluturau steaguri Hamas și Hezbollah și scandau: „Rezistența e justificată când populația e ocupată”. Pancartele proclamau: „Aboliți statul colonialist”. Ceea ce înseamnă abolirea Israelului. New York Post a relatat că un protestatar a fost surprins pe cameră când declara că și-ar fi dorit ca „Hitler să mai fie încă aici”.

Explozie de antisemitism la New York

Primarul New Yorkului, Eric Adams, a calificat acel spectacol drept „antisemitism pur” - și pe bună dreptate. Iau amploare deopotrivă și amenințările și intimidarea în public. Niște antisemiți s-au urcat într-un vagon de metrou unde au tot strigat: „Ridică mâna dacă ești sionist. E șansa ta să cobori”.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a declarat că evenimentele de la expoziție au fost „scandaloase și sfâșietoare” și că „steagurile insultătoare ale organizațiilor teroriste nu ar trebui să fie fluturate nicăieri, mai cu seamă nu pe străzile americane”.

Însă ezitările președintelui Biden referitor la justificarea morală a războiului purtat de Israel pentru a distruge Hamas au incitat stânga pro-Hamas din SUA.

Susținătorii teroriștilor palestinieni, atacuri asupra evreilor

Protestatarii au vandalizat marți noaptea locuințele membrilor evrei ai conducerii Muzeului din Brooklyn, inclusiv clădirea în care locuiește directoarea muzeului, Anne Pasternak.

Vandalii au marcat ușile locuințelor cu un triunghi roșu răsturnat, simbolul folosit de brigăzile al-Qassam, aripa militară a Hamas, pentru a-și identifica țintele. Aceste familii necesită acum protecția poliției.

America are o problemă cu antisemitismul care devine tot mai extremă, iar în zilele noastre ea se regăsește mai mult la stânga politică. Să nu fiți surprinși dacă va răbufni curând în violență.

(Editorial WSJ; Traducere: Andrei Suba, RADOR RADIO ROMÂNIA)