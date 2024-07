Politica Explodează bomba Pieleanu. Mesaje greu de reprodus, trimise unui fost ministru: Un alt „prădător sexual”







Apare un nou nume în uriașul scandal sexual de la SNSPA. Ana Birchall, fost ministru PSD, îl acuză direct pe Marius Pieleanu, alt sociolog celebru în România. Birchall îl numește într-o vastă postare pe Facebook, „prădător sexual”, alături de Alfred Bulai. Fostul ministru susține că SNSPA știa.

Birchall despre Mariu Pieleanu. „Un alt prădător sexual”

Ana Birchall aruncă bomba în scandalul sexual de la SNSPA și face acuzații grave la adresa unui alt sociolog celebru și profesor universitar al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative. Îl numește pe Marius Pieleanu și face dezvăluiri șocante.

După ce profesorul Alfred Bulai a fost suspendat din toate funcțiile după acuzațiile studentelor de abuz sexual, scandalul de la SNSPA ia amploare.

Fostul ministru Ana Birchall susține într-0 postare pe rețeaua socială Facebook că Marius Pieleanu a hărțuit-o sexual în anul 2008.

„Aș vrea să te vizualizez epidermic”

„Aș vrea să te vizualizez epidermic”, „vreau să te fac vedetă”, „ești prea frumoasă ca să fim amici”. Când eu eram hărțuită sexual de sociologul-profesor-star TV-făcător de sondaje Marius Pieleanu în 2008, unde erau marii bărbați de stat să mă apere?, își începe Ana Birchall relatarea pe contul ei de Facebook.

„De ce, după ce presa a scris atunci despre modul scârbos în care Pieleanu mă agresa, nu a existat nicio investigație de presă, iar marele profesor a continuat să fie chemat în studiourile de televiziune?

Când, în același an, 2008, a început una dintre cele mai mizerabile campanii de defăimare și de denigrare cu informații false despre mine, când se spunea că „am apărut în filmulețe erotice cu Mircea Geoană”, unde a fost majoritatea presei, cu atât mai mult cu cât cel care a lansat acea mizerie era coleg de breaslă? Unde au fost cănd toate instanțele de judecată au spus clar că “totul a fost o campanie de defăimare si denigrare cu informații false pentru a mă elimina din politică”?”, se întreabă Birchall.

„Știau ce mi-a făcut Pieleanu”/„Au preferat să promoveze un monstru”

Mesajul fostului deputat și ministru continuă cu dezvăluiri din perioada în care era studenta cunoscutului sociolog Marius Pieleanu.

„Mi s-a făcut rău când am văzut investigația de ieri despre Bulai de la Snoop. Pentru că mi-am dat seama că, deși am suferit enorm, eu sunt norocoasă, nu am trecut prin ce au trecut zecile de victime care au vorbit.

Pentru că aveam un soț, o carieră (chiar daca profesional atunci am fost marginalizată), o siguranță pe care fetele abuzate de Bulai și de Pieleanu erau prea tinere să le aibă încă.

Toți știau. Profesorii de la SNSPA știau că atât Bulai, cât și Pieleanu sunt doi prădători sexuali. Colegii din PSD știau de la mine ce mi-a făcut Pieleanu.

Presa știa, au scris câteva ziare, dar au preferat să închidă ochii și să promoveze un monstru.

Și atunci când au apărut „filmulețele cu Geoană”, aceeași presă majoritară a preferat să tacă, să nu încerce să afle adevărul, să nu ia in seamă atunci ce am spus eu, o femeie!

„Salut curajul femeilor care ai vorbit despre Bulai”

„Buboiul s-a spart. Mă bucur enorm pentru generația de femei care vine după noi și care nu va mai trebui să trăiască în frică. Mă bucur enorm pentru generația mea de femei care în sfârșit este auzită.

Salut curajul femeilor extraordinare care au vorbit în ancheta despre Bulai. Le aștept pe toate celelalte victime ale șefilor, profesorilor, colegilor, bărbaților cu puterea-n mână, să spună adevărul. Căci doar așa ne facem bine!”, a conchis Birchall