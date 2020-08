Eeprezentanții Poliției Române au încercat să ofere și adevărata explicație pentru circul de la înmormântarea lui Emi Pian și scandalul ce a urmat apoi.

„Pe românește, nu am avut altă soluție care să garanteze succesul operațiunii. Trist, dar adevărat”.

„A procedat Poliția Română corect sau nu?

De ce nu ati comunicat?

De ce a fost nevoie ca seful Poliției să participe la această actiune?

Își dă demisia sau iese la pensie șeful Poliției?

De ce avem interlopi?

De ce nu-i destructurați?

ETC.

Sunt doar o parte dintre întrebările și opiniile exprimate în ultima perioadă în spațiul public la adresa noastră, a polițiștilor.

Pentru că avem obligația de informare corectă , dar și pentru că am învățat și noi ceva din acest eveniment, vom răspunde aici:

Poliția Română a procedat legal, corect, conform tuturor normelor în vigoare, care nu sunt aplicate în cazuri de criză doar în țara noastră, ci și pe plan internațional. În orice situație de această natură, analizezi și pui în aplicare soluția cea mai eficientă, astfel încât să primeze protejarea vieții și integrității persoanelor. Nu o spunem doar noi, ca să ne scuzăm sau justificăm acțiunea, ci o spun experții în managementul crizelor, conform regulilor de tactică polițienească și culegere de informații, ce se aplică și-n alte state cu experiență în managementul acestui gen de evenimente.

Știm, au fost voci care au spus de ce am permis ca acest eveniment să dureze atât, de ce am permis ca priveghiul să fie la domiciliu. Ce nu a spus nimeni, nici noi, a fost că, potrivit legii nu Poliția Română aplică măsuri de sancționare pe acest domeniu.

Nu o să reluăm firul integral al evenimentelor, o să reamintim doar că acest eveniment a fost analizat, din două perspective: limitarea răspândirii noului coronavirus, respectiv, și foarte important, împiedicarea producerii unor acte de violență, de natură să afecteze grav ordinea publică.

Au fost destule persoane care au spus că polițiștii au intervenit și au oprit o nuntă în Constanța, iar în cazul din București „le-au permis interlopilor o organizare deșănțată”, desfășurată pe durata mai multor zile. Nici asta nu am explicat suficient, așa că aducem acum la cunoștința opiniei publice faptul că am aplicat sancțiuni și într-un caz și în celălalt, pentru încălcarea normelor în vigoare. Astfel, printre alte măsuri, în București s-au aplicat peste 250 de sancțiuni, înmormântarea respectând în desfășurare normele legale. A fost interzisă inclusiv distribuirea celor 500 de pachete, reușind astfel să nu se creeze vreun focar de coronavirus în aceea zonă.

Din punct de vedere însă al producerii unor acte de violență din partea clanurilor, de natură să afecteze ordinea publică, acest fapt necesită explicații mai extinse.

Clanurile nu au apărut în acest an. De-a lungul timpului au fost organizate ample operațiuni de destructurare a acestora, iar liderii lor principali, uneori chiar aparținând unor generații consecutive, au fost închiși în penitenciare în mod repetat (familia Duduianu este la a treia generație în penitenciar, unii dintre ei condamnați a treia oară).

Evenimentul care a generat dezbaterea publică actuală a avut loc ca urmare a unui conflict spontan între mai multe persoane, unele dintre ele fiind dovedite cu activități infracționale sau provenind din familii cunoscute ca având activități în mediul infracțional.

Și aici cetățenii de buna credință pot adresa, pe bună dreptate, întrebări de genul: „de ce nu i-ați arestat, știați de ei sau trebuia să–i cunoașteți; au existat informații pe surse și se știa că în acea casă se joacă barbut de mai mult timp; ce-ați făcut?”

Putem răspunde că aceste aspecte fac obiectul unor verificări curente și ale unor anchete în curs, drept care va mai dura până când vom da un răspuns fundamentat pe probe, iar acesta va fi comunicat public și asumat de către cei care fac aceste verificări.

Ce putem spune acum este că acest eveniment nedorit a scos în evidență un aspect deficitar al organizării noastre actuale:

Plecarea din rândurile noastre a unui număr mare de profesioniști, a celor care cunosc în mod sofisticat munca de poliție din teren, oameni care impuneau respect și teamă în rândul infractorilor, poate genera sincope în momentele operative. Acest lucru îl cunoaștem și încercăm remedierea operativă în fiecare situație de criză care apare.

În consecință, am ajuns azi să discutăm de ce șeful Poliției Române a coborât în stradă să rezolve problema, tocmai pentru că în acel moment a fost singura soluție operativă eficientă, pe românește, nu am avut altă soluție care să garanteze succesul operațiunii. Trist, dar adevărat. (în mod concret, chestorul Vasilescu era în concediu timp de 5 zile, a fost rechemat urgent și a rezolvat problema în 5 ore, și oricum șeful Poliției Române nu era la prima lui „excursie în teren” de la preluarea mandatului). În concluzie, chestorul Vasilescu a fost singurul considerat ca având experiența necesară de a coordona operativ, nici nu s-a ascuns, nu a făcut nimic ilegal, acționând după „litera manualului” de tactică polițienească, pe care trebuie să –l cunoască orice polițist. (în plus, după cum ați observat, echipa operativă a știut tot timpul unde sunt camerele de luat vederi).

Alte întrebări la care răspundem aici.

De ce nu am comunicat public aceste elemente până acum? Tocmai pentru că operațiunile de acest gen ale Poliției Române nu pot fi publice decât la finalul investigațiilor. Orice informație care ar fi apărut în spațiul public ar fi putut compromite cercetările.

De ce nu am comunicat după înmormântare, ci doar în momentul în care au apărut unele imagini? Pentru că operațiunea Poliției nu s-a terminat după înmormântare.

De ce s-au întâlnit noaptea? Pentru că a fost un element surpriză. S-a ales o oră târzie astfel încât să nu existe posibilitatea ca această informație să fie diseminată rapid la toți cei care si-au anunțat prezența și despre care noi dețineam informații că vor fi prezenți la orele 14.00.

De ce nu au fost chemați membri familiei la discuții în sediul Poliției? Pentru că s-ar fi creat un dezavantaj tactic, aceștia putând refuza să se prezinte. (în general, aceste persoane sunt aduse la Poliție cu mandate de aducere!)

Trebuie să–și dea demisia chestorul Vasilescu? Credem că argumentația prezentată de noi mai sus oferă în mod implicit și răspunsul: șeful Poliției Române și-a făcut datoria în mod eficient, rezolvând o problemă complicată, conform regulilor scrise sau cutumiale ale instituției noastre.

Vom informa opinia publică despre toate detaliile finale ale acestui caz și promitem transparență totală. În același timp vom devoala în mod operativ și orice gen de manipulare dedicată unor scopuri de destabilizare a activității instituției noastre.

Vă mulțumim pentru atenție și înțelegere!”, se arată în postarea Poliției Române de pe Facebook.