Explicație penibilă dată de turistul care și-a scris numele pe Colosseum

Scrisoarea adresată primarului Romei, Roberto Gualtieri, a fost publicată în Il Messaggero, un ziar italian cu sediul la Roma. În scrisoare, bărbatul, identificat de avocatul său ca fiind Ivan Danailov Dimitrov, în vârstă de 27 de ani, a scris: „Recunosc cu cea mai profundă jenă că abia după ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat în mod regretabil am aflat despre vechimea monumentului”.

Dimitrov, care riscă o potențială pedeapsă cu închisoarea și o amendă consistentă, a continuat spunând că este „conștient de gravitatea faptei comise”, în timp ce își prezintă „scuzele mele sincere italienilor și întregii lumi pentru daunele aduse unui bun care este, de fapt, patrimoniul întregii umanități”.

Finalizat de împăratul roman Titus în anul 80 d.Hr., Colosseumul a devenit faimos pentru gladiatorii care se luptau, adesea până la moarte, pentru amuzamentul a zeci de mii de spectatori.

S-a făcut de râs cu un gest penibil

Dimitrov a fost cel care a fost văzut folosind o cheie pentru a grava „Ivan+Haley 23” – numele său și al celeilalte persoane semnificative – pe un perete intern al monumentului, într-un videoclip distribuit inițial pe YouTube. Înregistrat de un spectator indignat, videoclipul cu cascadoria, intitulat „(Expletive) tourist carves name in Colosseum in Rome” (Turist blestemat își scrijelește numele pe Colosseum), a fost încărcat pe 23 iunie pe YouTube înainte de a fi distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare, stârnind condamnări.

Videoclipul a alertat, de asemenea, poliția cu privire la vandalism, iar oficialii italieni au promis în scurt timp că îl vor găsi și pedepsi pe cel responsabil.

„Consider că este foarte grav, nedemn și un semn de mare incivilitate faptul că un turist desfigurează unul dintre cele mai faimoase locuri din lume, un (sit) de patrimoniu istoric precum Colosseumul, pentru a grava numele logodnicei sale”, a scris pe Twitter, la 26 iunie, ministrul culturii din țară, Gennaro Sangiuliano, împreună cu o înregistrare video a incidentului în momentul în care acesta a devenit viral.

A devenit viral

O căutare de cinci zile a condus poliția italiană la Dimitrov, pe care l-au urmărit până la domiciliul său din Marea Britanie, potrivit The Associated Press. Vandalizarea Colosseumului este un act care se pedepsește cu amenzi de până la 15.000 de dolari și cinci ani de închisoare, a relatat agenția.

Cu toate acestea, avocatul lui Dimitrov, Alexandro Maria Tirelli, a declarat pentru Il Messaggero că speră la clemență, în timp ce a încercat să minimalizeze defăimarea.

„Băiatul este prototipul străinului care crede în mod frivol că orice este permis în Italia”, a declarat Tirelli pentru Il Messaggero, „chiar și tipul de act care în țările lor ar fi aspru pedepsit”.

sursa: www.usatoday.com