Un colț din România pitorească, pus în pericol de o exploatare de piatră

Locuitorii din Păuliș, județul Arad, luptă pentru a-și proteja stilul de viață, afacerile și, nu în ultimul rând, colțul de rai în care trăiesc. Aceasta deoarece în zonă urmează să se autorizeze o exploatare de piatră ce va da totul peste cap. O companie din Timiș intenționează să deschidă o carieră de piatră chiar în vecinătatea comunei, extinzând actuala exploatare.

Oamenii din Păuliș au strâns peste 400 de semnături pe un memoriu pe care l-au trimis inclusiv la Ministerul Mediului, în care se declară împotriva deschiderii acestei noi cariere.

Pentru cei de aici, o astfel de afacere înseamnă sfîrșitul stilului lor de viață. Oamenii se așteaptă la cantități uriașe de praf care le va acoperi localitatea, la explozii și cutremure, caracteristice unor asemenea exploatări, la drumuri distruse și la case fisurate.

Exploatarea pune în pericol alte afaceri

Lilia Luchianov are un hotel și o cramă chiar lângă locul în care va fi amenajată cariera de piatră și simte deja consecințele. În pereții construcțiilor sale au apărut fisuri, iar turiștii nu mai vin, ca în trecut, îndepărtați de exploatare. Cine și-ar dori să petreacă vacanța într-un șantier, în praf și zgomotele lucrătorilor.

„Această fisură nu am avut-o. A apărut de un an jumate. Și, din păcate, toată crama, dacă voi avea fisuri, nu voi putea să păstrez nici vinurile, nici să fac degustări de vinuri. Și, încet, încet, frumoasa cramă nu are cum să se descurce. Plus praful care este. În momentul când se fac exploziile, toți turiștii fug din camere, fiindcă nu știu ce se întâmplă, cutremur sau eu știu ce mai e și nu sunt de acord. Sunt împotrivă, bineînțeles”, a explicat antreprenoarea pentru Antena 3.

Femeia a atras atenția că este vorba despre o zonă turistică astfel că mai multe familii trăiesc din acest tip de activități. Drept urmare, autoritățile care vor decide dacă exploatarea de piatră va funcționa vor trebui să aleagă între profiturile unei singure societăți și veniturile care asigură traiul a câtorva zeci de familii.

„Suntem o zonă turistică, suntem o zonă viticolă. Ne dorim să avem un aer curat, să avem liniște. Nu toată ziua camioane! Din cinci în cinci minute trec camioanele încărcate cu piatră. Nu este benefic nici pentru clădiri, nici pentru oameni în primul rând și nici pentru drum”, a mai spus Lilia Luchianov.

Oamenii nu-și doresc o astfel de investiție

Consilierii locali au refuzat să susțină punctul de vedere al primarului localității care își dorește această carieră de exploatare în zonă. Oamenii s-au îngrozit când au văzut studiul de impact care le-a fost pus la dispoziție de firma care urma să realizeze investiția. De pe harta comunei lor urmau să dispară mai multe case și un restaurant situate în preajma viitoarei exploatări de piatră. Aceasta urma să se întindă pe o suprafață de 15 hectare, ceea ce ar afecta întreaga comună.

Dan Cordoș are casa la nici 25 de metri de locul unde ar trebui să fie viitoare exploatare.

„Să nu mai vorbim că ei o să facă pușcă pentru ca să piatra să o despartă din munte. Păi da, se fac cutremure, se cutremură totul când pușcă. Nu se poate și nu înțeleg cum de s-au gândit să facă așa ceva? Nu pot să înțeleg. Nu țin cont de noi deloc. Numai bani, bani, bani, altceva nu ne interesează. Nu numai că ne abuzează pe noi, care locuim aici, pe vale, și avem proprietăți aici. Dar ce se întâmplă cu natura asta? Lăsăm o pustie, să vedeți cariera cealaltă, că e o suprafață imensă, totul este ras. O să fie o suprafață imensă, rasă, dacă se va întâmpla asta”, a spus bărbatul, conform sursei citate mai sus.

Agenția de Mediu a descoperit probleme la dosarul de autorizare

Pe de altă parte, nici Agenția de Protecție a Mediului nu este tocmai de acord cu această investiție. Funcționarii de la mediu au descoperit nereguli în documentația depusă pentru avizare.

„Problemele la documentație au venit după depunerea acestui studiu de impact, când s-au constatat o serie de probleme la acest studiu: neconcordanțe de la o pagină la alta, date contradictorii, plus că anumite capitole nu erau tratate corespunzător. În principal, ne-a interesat că nu era tratat un efect cumulat cu celelalte funcțiuni din zonă și nu era aspectul cu vecinătățile din zonă, respectiv casele de locuit și ceilalți vecini care reclamă această activitate acest proiect. Nu erau tratate vecinătățile absolut deloc și acesta este unul dintre multele puncte pe care le-am constatat ca fiind necorespunzător în studiul de impact efectuat pentru acest proiect”, a declarat Dana Dănoiu, directorul Agenției pentru Protecția Mediului Arad.

Oficialul de la Agenția pentru Protecția Mediului a precizat că a avut surprize atunci când a verificat avizele eliberate de alte instituții. Acestea nu aveau la bază documentațiile solicitate, unele fiind antedatate.

„Printre alte constatări, am văzut că actul emis de Direcția de Sănătate Publică, notificarea de asistență de specialitate, era emisă înainte de a se întocmi studiul de impact. Mi-am pus întrebarea cum putea fi emisă înainte, pentru că studiul de impact trebuia să stea la baza emiterii acestui act din partea DSP-ului. Prin urmare, am cerut actualizarea lui, cu atât mai mult când, cu cât în aprilie a acestui an, au intrat în vigoare modificări la Ordinul 119 privind distanțele față de vecinătăți.

Pe lângă asta, am observat că nu există un acord al administratorilor de drumuri pentru a asigura accesul în carieră. Certificatul de urbanism urmează a expira în august a acestui an și nu există scoatere din circuit agricol, parte din teren fiind pășune, parte cu o funcțiune de viță de vie. Prin urmare, toate aceste documente vor trebui depuse la dosar înainte de emiterea actului”, a mai spus șefa APM Arad pentru Antena 3.

Firma nu renunță la investiție

Reprezentantul firmei de exploatare care dorește să înființeze cariera de piatră a precizat că intențiile sunt de a deschide această investiție. Cu atât mai mult cu cât firma a achiziționat terenul pe care urmează să funcționeze.

„Noi am dori acolo să scoatem, să facem, să ne autorizăm o carieră, că nu avem. Acuma suntem proprietari acolo, pe teren, da și ne dorim. Da, și noi am depus documentele la mediu, pe la toate instituțiile pentru autorizare, avem nevoie de avize și bineînțeles dacă primim avizele necesare de la toate instituțiile, inclusiv primărie, Mediu, da, vrem să deschidem o carieră acolo.

Am înțeles că oamenii sunt nemulțumiți acolo, dar noi n-am făcut nimic, adică n-au de ce să fie nemulțumiți. Într-adevăr, cei de la mediu au dreptate: mai trebuie completat dosarul cu anumite documente, că sunt într-adevăr incomplete și o să depunem diferența de documente ce lipsesc. Deci o să completăm documentația”, a declarat Ianco Zifceak reprezentantul firmei respective pentru Antena 3.