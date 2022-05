Experții dezvăluie ce se întâmplă când mori. „Creaturi teribile” până la teoria nebunească deja vu

Medicul și-a bazat teoria pe conversații cu sute de pacienți care au avut „experiențe aproape de moarte”. Dr Fleischmann a fost martor la moartea a aproape 2.000 de oameni.

Într-o discuție TED din 2014 la Hamburg, el a spus: „Prima fază este că există o schimbare bruscă și, de la o clipă la alta, toată durerea a dispărut.

„Toată anxietatea a dispărut, toată frica a dispărut, toate zgomotele au dispărut – și există doar pace, calm și liniște. Unii raportează bucurie.”

Dr. Fleischmann descrie a doua etapă ca o „experiență în afara corpului”, în care oamenii simt că „zboară deasupra lor” și ajung să „se vadă întinși pe targă”.

El a continuat spunând că a treia etapă se simte „confortabil” pentru 98-99% dintre oameni, dar până la 2% dintre oameni descriu „zgomote teribile, mirosuri teribile și creaturi teribile”.

În etapa a patra, el spune că pacienții descriu adesea lumina văzută care începe să „strălucească în întunericul complet”, și care este „foarte caldă, foarte strălucitoare și foarte atractivă”.

El adaugă că aproximativ 10% dintre supraviețuitorii experiențelor aproape de moarte iau parte la „împrejurimi frumoase, culori frumoase, unii vorbesc de muzică frumoasă și sentimentul de iubire necondiționată” – aceasta este a cincea etapă.

Déjà vu

Mai mult teorie imaginativă decât descoperire științifică, gândurile lui Brandon Monhollen despre moarte sunt neobișnuite, ca să spunem așa.

În martie 2021, videoclipul său TikTok a devenit viral după ce a împărtășit o teorie care a uimit oamenii.

El a căutat să explice nu numai viața de apoi, ci și fenomenul bizar de déjà vu.

„Și dacă atunci când murim, lumina de la capătul tunelului este lumina către alt spital”, a spus el în videoclip.

„Acolo ne-am născut și singurul motiv pentru care ieși plângând este pentru că îți amintești totul din viața ta anterioară și plângi la faptul că ai murit și ai pierdut totul.

„Pe măsură ce crești și începi să-ți uiți viața trecută și te concentrezi asupra vieții pe care o ai acum, pete de memorie rămân în urmă și acea amintire provoacă deja vu.”

Clipul a avut peste un milion de vizualizări după doar o săptămână.

Ființe de pe altă lume

În 2006, David Ditchfield își lua rămas bun de la un prieten la o gară, când haina lui a rămas prinsă în ușile trenului în timp ce acesta porni.

A dus la ceea ce el a descris ca fiind o întâlnire cu ființe din altă lume și i-a schimbat viața pentru totdeauna.

David, în vârstă de 61 de ani, din Cambridge, a spus: „Am fost tras de-a lungul peronului, apoi sub șine, cu trenul care zbura deasupra mea.

„Am fost conștientă în tot acest timp, dar brațul meu stâng fusese tăiat și când am ajuns la spital mă durea foarte tare și mă temeam pentru viața mea.”

„Atunci, am simțit că îmi părăsesc corpul. Toată anxietatea m-a părăsit și mă aflam într-o cameră întunecată, foarte liniștitoare și primitoare. M-am gândit că sunt mort și a fost următoarea etapă. Nu m-am luptat, am avut un sentiment de ușurare că mă aflam în acest loc.”

„Atunci am văzut aceste sfere de lumină care pulsau încet în jurul meu. M-am uitat să mă orientez și mi-am dat seama că nu mai eram pe un cărucior de spital, ci pe o lespede uriașă de piatră. Privind peste lespede, am putut vedea o cascadă uriașă de stele trecând în cascadă.”

„Am simțit prezența cuiva lângă picioarele mele, o persoană cu părul blond alb, pielea care strălucea de lumină din interior – dar purtau un tricou negru. Știam că această ființă va avea grijă de mine și mă va vindeca.”

„Am decis să mă întind pe stâncă și să mă bucur de procesul de vindecare. Au sosit și două femei, care pluteau deasupra corpului meu și această energie venea din ele. Am simțit că această energie nu numai că vindeca rănile din accidentul meu, dar îmi curăță și sufletul.”

„Am văzut un tunel de lumină albă apropiindu-se de mine cu flăcări în cascadă în jurul marginii și, prin comunicarea telepatică cu ființele, mi-au spus că aceasta este sursa întregii creații. Și apoi m-am izbit înapoi în corpul meu în spital.”

„Experiența m-a transformat cu adevărat. Când îmi reveneam, am câștigat experiența de a picta și a compune muzică, ceva ce nu mai făcusem niciodată înainte. Am scris și o carte, Shine On, despre povestea mea. De-a lungul vieții mele m-am simțit întotdeauna ca un eșec cu multă vinovăție și rușine, dar aceste sentimente au dispărut.”