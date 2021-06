Recent, un grup de experți internaționali în domeniul sănătății publice a semnat o scrisoare deschisă adresată Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și a solicitat explicații urgente pentru felul iresponsabil în care aceasta gestionează politicile anti-fumat, condamnând pur și simplu fumătorii și dezaprobând fără echivoc, dar și fără dovezi științifice, toate alternativele sigure și testate ce reduc considerabil efectele nocive ale fumatului. Experții – conduși în acest demers de Clive D. Bates, directorul Counterfactual, un cabinet de consultanță și advocacy axat pe o abordare pragmatică a sustenabilității și sănătății publice – își exprimă imensa îngrijorare față de o multitudine de aspecte care se regăsesc într-un comunicat de presă emis de OMS cu ocazia Zilei Internaționale fără Tutun (31 mai) și consideră că atitudinea organizației este neadecvată, bazată pe știință viciată și o analiză defectuoasă, dar și compromisă de interese speciale.

„Dacă acea politică este pusă în aplicare de statele membre OMS, vor fi și mai multe îmbolnăviri, și mai multe decese premature și cale deschisă pentru comerțul cu țigări. Mai mult, șansele de a reduce mortalitatea cauzată de boli netransmisibile cu o treime până în 2030 devin minime. Îndemnăm OMS să renunțe la opoziția la adresa reducerii efectelor nocive și să regândească strategia.”, spun semnatarii scrisorii deschise, care își structurează semnalul de alarmă în 9 capitole care conțin informații precise, studii și dovezi științifice.

Semnatarii scrisorii consideră că OMS abordează problema în mod greșit: comunicatul de presă și materialele OMS se referă în mod specific la renunțarea la tutun, iar mesajul-cheie transmis este „Renunță la tutun pentru a fi câștigător!”. Cu toate acestea 98,9% dintre decesele asociate cu tutunul sunt cauzate de fumat, nu de utilizarea tutunului în forme alternative. Spre exemplu, Suedia are cea mai scăzută rată a fumatului în rândul adulților (7%) din lumea dezvoltată, deși are rate de utilizare a tutunului similare cu norma din alte țări europene. Datorită prevalenței scăzute a fumatului, Suedia are rate mai scăzute de boli asociate cu fumatul în rândul bărbaților, principalii utilizatori de snus. Mesajul experților este: „Dacă OMS dorește să facă o diferență, trebuie să se concentreze pe prevenția fumatului. Produsele din tutun și nicotină fără fum înlocuiesc fumatul și sunt parte a soluției, nu a problemei.”

OMS prezintă greșit riscurile și contestă valoarea trecerii de la fumat la vapat

Organizația Mondială a Sănătății face mai multe afirmații care, conform semnatarilor scrisorii, induc profund în eroare despre riscurile țigărilor electronice – „Țigările electronice generează compuși chimici toxici, corelați cu efecte dăunătoare pentru sănătate, precum boli cardiovasculare și afecțiuni pulmonare”. Prezența unui compus chimic periculos nu îl face riscant. Pe baza cunoștințelor actuale, a afirma că vapatul este cu cel puțin 95% mai puțin dăunător decât fumatul rămâne o modalitate bună de a comunica fără echivoc diferența foarte mare de risc relativ. Țigările electronice sunt mult mai puțin riscante decât țigările. „Este neetic și anti-științific din partea OMS să le refuze fumătorilor oportunitățile pentru sănătate ale trecerii de la produse cu risc ridicat la produse cu risc scăzut.”, este concluzia experților referitor la poziția OMS.

Oamenii de știință, medicii și cercetătorii au explicat în nenumărate rânduri și feluri că un rol esențial în controlul tutunului la nivel global îl joacă asistarea fumătorilor spre a face tranziția către opțiunile de fumat fără fum care sunt mult mai puțin nocive și care ajută și în demersul renunțării complet la fumat. Cu toate acestea, Organizația Mondială a Sănătății continuă să ignore toate aceste dovezi și valoarea acestor produse, condamnând astfel fără echivoc fumătorii la boli și morți care pot fi prevenite.