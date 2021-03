La un an după ce Franța a intrat în primul lockdown în urma pandemiei de covid-19, un grup mic de voluntari a decis că a venit timpul să se izoleze altfel. Un lockdown și mai dur, cu aproape șase săptămâni sub pământ, fără nici o noțiune de timp, pentru a studia efectele izolării acute.

Timp de 40 de zile adăpostul lor este o peșteră, sub Pământ. Aici, nu vor avea telefoane, ceasuri sau lumină naturală. Dar au propriile corturi pentru o minimă intimitate.

„Au fost amenajate trei spații de locuit separate: unul pentru dormit, unul pentru locuit și unul pentru efectuarea de studii de topografie, în special pentru faună și floră”, a explicat Clot jurnaliștilor, potrivit dailymail.co.uk.

Subiectul principal al studiului va fi însă chiar grupul de șapte bărbați și șapte femei, cu vârste cuprinse între 27 și 50 de ani, cărora li se adaugă Clot. Toți vor trebui să se adapteze la o temperatură constantă de 12 grade Celsius și 95% umiditate.

Voluntarii, care nu primesc nicio despăgubire, provin din toată Franța și printre ei se află un bijutier, un anestezist, un paznic și un constructor de clopotnițe.

Patru tone de provizii și alte echipamente au fost aduse în peșteră, astfel încât grupul să poată trăi în deplină autonomie. Apa le va fi furnizată de un puț din apropiere, iar un generator alimentat de biciclete va furniza electricitate.

Patruzeci de zile din viața ta, e doar o picătură în ocean, nu-i așa?

Cea mai mare parte a finanțării pentru proiectul de 1,2 milioane de euro (1,4 milioane de dolari) a venit de la Institutul de adaptare umană Clot, cu ajutorul unor parteneriate private și publice.

Ei au fost echipați cu senzori pentru a permite monitorizarea lor de mai mulți oameni de știință care speră să afle cum reacționează oamenii fără cadrele de referință spațio-temporale obișnuite.

„Acest experiment este primul de acest gen”, a spus Etienne Koechlin, directorul departamentului de neuroștiințe cognitive de la Ecole Normale Superieur din Paris, care face parte din echipa de monitorizare.

„Până acum, aceste tipuri de misiuni aveau ca scop studierea ritmurilor fiziologice ale corpului, dar nu și acest gen de deconectare de la timp asupra funcțiilor cognitive și emoționale ale ființei umane”, a adăugat el.

”Patruzeci de zile din viața ta, e doar o picătură în ocean, nu-i așa? Dar nu este ușor să trăiești cu 14 persoane pe care nu le cunoști, într-un spațiu închis. Comunicarea va fi cheia”, spune Arnaud Burel, un biolog în vârstă de 29 de ani, care s-a oferit ca voluntar. El vrea să vadă dacă poate trăi astfel, rupt de lume și de „computerele și telefoanele mobile care ne amintesc în permanență de întâlnirile și obligațiile noastre”.

Șeful misiunii, Christian Clot, susține că a fost inspirat să organizeze testul după ce a văzut cum pandemia COVID-19 a adus izolarea în viața noastră.

Cu toate acestea, exploratorul a fost criticat în presa franceză, deoarece își asumă titlul de „cercetător” deși nu are o pregătire științifică formală.