Experiența trăită de un preot la Untold: „Am simțit că acolo toți sunt prieteni”

Preotul, în vârstă de 47 de ani, a fost convins să participe la Festivalul Untold de fiul său, deși nu era foarte încântat de idee. Acesta deoatrece nu a mai fost niciodată la evenimente de o asemenea amploare, cu muzică, și nu știa la ce să se aștepte. Plus că auzise, de la colegii săi în sutană, că Untold este un loc al pierzaniei. Un loc în care se manifestă Diavolul în plinătatea puterilor sale, atrăgând pe drumul pierzaniei sufletele naïve ale tinerilor amatori de muzică.

Preotul din Cluj, care nu a dorit să-și dezvăluie identitatea și-a luat inima în dinți, și-a atârnat crucifixul protector la gât, a bătut trei cruci mari, din creștet până în tălpi și rostind un „Doamne Ajută” a purces la locul festivalului. Însoțit, bineînțeles, de băiat, mult mai relaxat și dornic de petrecere.

Ceea ce a văzut la Untold l-a făcut să-și schimbe părerea preconcepută, indusă de alții. Nu doar că locația nu semăna cu Poarta Iadului străjuită de demoni pregătiți să cumpere suflete. Dimpotrivă, i s-a părut mai curând cu un loc al bucuriei pogorâte din Ceruri, direct de la Dumnezeu.

Preotul și experiența Untold

Ulterior, după o noapte de concerte cu muzică de calitate, părintele a povestit experiența pe care a trăit-o la acest festival a fost deosebită. După ce i-a văzut pe tinerii care se distrau pe muzica preferată, preotul creștin ortodox a ajuns la concluzia că Untold nu este deloc un festival al Diavolului.

Ba mai mult, le-a transmis și celor care contestă acest gen de evenimente. El le-a spus să nu mai lase ura din suflete să le întunece rațiunea și să gândească pozitiv.

„Am ajuns în fața intrării și cu mâna pe inimă vă spun că am fost uluit de bucuria împărtășită de toți cei care s-au adunat acolo. Bucurie sinceră, venită din ceruri. Am simțit că acolo toți sunt prieteni deși nu se cunosc între ei, căci toți au un scop comun, de a se simți bine alături de muzicienii pe care îi apreciază. Și după ce am simțit și văzut bucuria pură, m-am gândit «unde stă cel rău, unde e ura și diabolismul, poate mai înăuntru, că aici nu văd nimic»”, a relatat preotul din Cluj, conform infoactual.ro.