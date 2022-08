Cluj-Napoca s-a îmbogățit cu peste 50 de milioane de euro datorită Festivalului Untold. Ce a spus primarul Emil Boc despre bugetul orașului

Emil Boc a declarat, duminică seara, 7 august, că a fost nevoie de rebranduirea Clujului pentru atragerea turiștilor. Astfel, în ultima săptămână, românii au fost la mare pentru plajă sau la Cluj pentru a participa la Untold. Festivalul a început joi, 4 august, și s-a încheiat noaptea trecută, 7 august.

„România rămâne la mare pentru că este o parte extraordinară a acestei țări, noi, clujenii nu avem mare și atunci a trebuie să ne branduim orașul pe alte lucruri care să ne poată aduce turiști, Electric Castle, Festivalul Internațional de Film Transilvania și în topul piramidei Untoldul, ne ajută să întreținem mai bine de două luni dimensiunea artistică, dimensiunea de turism a orașului”, a explicat Boc.

Bugetul orașului Cluj-Napoca susținut de Untold

Emil Boc a mai fost întrebat dacă au venit bani la buget datorită festivalului de muzică. Astfel, există o analiză din 2019 care arată că în oraș au intrat direct și indirect undeva în jur de 50 de milioane de euro. Deoarece ediția din acest an a fost cea mai numeroasă și cea mai consistentă probabil că această sumă este și mai mare.

Dacă lăsăm deoparte taxele și impozitele locale care trebuie plătite, rămân o serie de resurse financiare pe orizontală care intră în oraș. „Vibe-ul pe care îl aduce acest festival, tinerețea, entuziasmul și mesajul pe care îl dă lumii că tinerii care vor conduce lumea asta peste 10, 20, 30 de ani se întâlnesc stau împreună, vor învăța să colaboreze și nu să se războiască”, a precizat Emil Boc într-o intervenție în direct pentru Digi24.

Festivalul Untold

Untold este cel mai nare festival de muzică din România. El se desfășoară în fiecare an pe Cluj Arena în orașul Cluj-Napoca. Prima ediție a festivalului a avut loc în anul 2015, an în care Cluj-Napoca a fost desemnat Capitala Europeană a Tineretului. În urma succesului de care s-a bucurat, festivalul a primit premiul Best Major Festival acordat în cadrul galei European Festival Awards 2015.

Precum la edițiile din anii trecuți, și în acest an sunt așteptate persoane din afara țării pentru a participa la festival. Au fost așteptați în jur de 400.000 de oameni. Untold a fost plasat pe locul 5 în topul festivalurilor mondiale. De asemenea, organizatorii evenimentului au precizat că celelalte ediții au decurs fără probleme și că atitudinea publicului a fost una impecabilă. Totuși, autoritățile s-au mobilizat pentru a nu exista surprize.

Festivalul are șase scene, unde participanții au putut alege unde vor să se distreze. Prețurile biletelor pentru festival au început de la 139 de euro și taxe și au ajuns până la 340 de euro plus taxe.