Mai mult, și-a amintit că a simțit o prezență lângă el în timp ce o urmărea pe asistenta care încerca să-i coasă rana de la degetul.

„Nu eram singur, aveam pe cineva lângă mine, care mă privea. Nu știu dacă acest lucru este normal sau nu, dar am urmărit fiecare cusătură care mi-a fost făcută la degetul mare. Am văzut-o pe asistentă ieșind în fugă din sala de operații și spunând că m-am ucis. Părea îngrozită de faptul că ceea ce făcuse nu funcționat”.

Drummond le-a povestit celor de la Near Death Experience Fondation că a fost conștient tot timpul.

„Puteam auzi ce face medicul, dar nu auzeam nicio vorbă de la persoana care era lângă mine”.

Așa arată Raiul?

Deodată s-a trezit într-un câmp, alături de aceeași persoană misterioasă. „M-am uitat spre stânga și erau niște copaci mari și îmi amintesc că erau cei mai neobișnuiți arborii pe care i.-am văzut vreodată. Aveau un trunchi lung și deasupra aveau o mulțime de frunze, La dreapta erau flori sălbatice frumoase.

Și îmi amintesc că m-am uitat și am văzut cât de frumoase sunt florile, pentru că îmi place foarte mult munca în grădină. Și îmi amintesc că erau culori vii, magnifice.

În fața mea și apoi în dreapta era o iarbă înaltă, care îmi venea probabil până la taliei. Stăteam acolo și următorul lucru pe care l-am înțeles era că persoana care mă însoțise nu mai era acolo și eram singur. Am fost atât de împăcat. În fața mea, la momentul respectiv, părea un nor, era doar un nor alb.

„Și dintr-o dată, în minte, am început să urmăresc filmul vieții mele din ziua în care m-am născut și până la 28 de ani. Din toate cele pe care le-am urmărit, unele au fost bune, unele au fost rele, dar știam că trebuie să fac mai mult bine cu viața mea. Îmi amintesc că, dintr-o dată, m-am simțit atât de împăcat,” relatează Daily Express

Savanții au altă explicație

Savanții afirmă că astfel de viziuni sunt asociate, de fapt. cu o creștere a activității creierului în monentul morții.

Cercetătorii de la Universitatea din Michigan au ajuns la această concluzie după ce au indus clinic un stop cardiac unor cobai cărora le monitorizau activitatea creierului. S-a descoperit astfel o creștere uriașă a activității creierului în ultimele 30 de secunde din viața rozătoarelor.

Jimo Borjigin, profesor asociat de fiziologie moleculară și integrativă și profesor asociat de neurologie, susține: „Acest studiu, efectuat la animale, este primul care se ocupă de ceea ce se întâmplă cu starea neurofiziologică a creierului pe moarte.

În esență, spun experții, dacă activitatea creierului crește, este posibil să apară viziuni vii, ceea ce îi face pe cei care au experimentat moartea clinică să creadă că au avut experința vieții de apoi.

„Ipoteza că vom găsi unele semne de activitate conștientă în creier în timpul stopului cardiac a fost confirmată de datele obținute”, a declarat Dr. Borjigin, ziariștilor de la Daily Express.