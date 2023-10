Experiență cumplită, în Afganistan, pentru Nicolae Ciucă

Întrebat despre cum trăia pe câmpul de luptă, Nicolae Ciucă a răspuns „cât se poate de auster”. El a mărturisit că de la începutul și până la sfârșitul misiunii din Afganistan a avut o singură masă caldă pe zi.

Am avut mașini de spălat pe care ni le-am adus din țară. Aveam un sistem în care fiecare dintre noi puteam să ne ducem hainele la spălat. Aveam un sac cu etichetă și ne spălam pe rând hainele acolo”, a povestit Nicolae Ciucă într-un interviu pentru DC News.

„ Trăiam cât se poate de auster. Vreau să vă spun că de la început și până la sfârșitul misiunii din Afghanistam aveam o singură masă caldă pe zi, masa de seară. Masa de prânz era hrană rece, erau rațiile de hrană rece pe fiecare zi. De spălat… aveam mașini de spălat și ne-am organizat. Am avut un sistem logistic specific anilor 2000. Dotarea și înzestrarea nu era cea de azi.

Fostul premier spune că în acea perioadă cu toții se obișnuiseră să mănânce hrană rece. Ciucă a povestit și un episod în care, în timp ce se afla în Afganistan, el și colegii lui au încercat să facă o ciorbă din ceea ce au găsit și aveau la ei de mâncare.

„La un moment dat, după atâta timp…nu mâncasem ciorbă niciodată și am zis că din pachetele de hrană rece dacă reușim să mixăm ceva din pachetele de pui cu cel vegetal, am mai găsit pe acolo reușim să facem o ciorbă.

Am mai găsit ceva. Am găsit varză roșie. Și am pus varză roșie la ciorbă și vă dați seama ce culoare a ieșit. Cu toate astea a fost minunată, cea mai bună ciorbă”, a fost fostul premier.