EXCLUSIV. Victor Ciutacu iese la atac! A dat de pământ cu Volodimir Zelenski. Ce l-a enervat pe jurnalist (VIDEO)

Jurnalistul Victor Ciutacu are o lungă istorie personală legată de Ucraina. Mama și sora acesteia s-au născut în Ucraina, iar bunicul și străbunicul său evrei provin din această țară. Așa cum a afirmat public de nenumărate ori, are o legătură directă cu țara agresată de Rusia lui putin.

Victor Ciutacu și-a petrecut multe vacanțe în regiunea Harkov, orașul părăsit de familia sa după căderea comunismului în blocul Est-sovietic. „Sunt extrem de revoltat. Mă pun împotriva valului, am o istorie de familie care îmi dă dreptul să mă pun împotriva valului. Nu mai stau să mă legitimez prin istoria familiei mele. Am scris-o, am spus-o, la revedere! Cine are chef, să citească sau să asculte”, a reamintit vedeta TV într-o intervenție live în podcastul EVZ Play moderat de Robert Turcescu.

Ciutacu: Eu n-am înțeles, noi ce sarcini avem după discursul ăsta?

Realizatorul de la România TV a criticat fără rezerve poziția președintelui Zelenski, pe care îl acuză de un dublu limbaj și de construirea unei imagini personale de erou salvator al planetei.

„Oamenii așteptau să vadă ce sarcini le dă Zelenski, că a dat la toată omenirea sarcini. De fiecare dată când vorbește, îi ceartă pe ăia și le zice ce n-au făcut și le dă și un termen în care să rezolve problemele. Eu n-am înțeles, noi ce sarcini avem după discursul ăsta? Ce avem de rezolvat urgent, avioane, mâncare. Unii nu i-au trimis rachete, unii n-au închis spațiul aerian, unii nu s-au ocupat de ce trebuia să se ocupe. Așteptam și eu să văd care e treaba, noi rămânem cu securitatea cibernetică a Ucrainei? Că acolo am dovedit că ne pricepem”, a mai observat Ciutacu în timpul podcastului lui Turcescu.

„Mor zeci de mii pe iresponsabilitatea unui nebun care vrea să facă pe eroul în fața omenirii”

Jurnalistul a conturat și un reproș personal față de președintele Ucrainei: deși știa foarte bine că pornește în război cu un arsenal militar infinit mai modest ca armata Rusiei, a acceptat tacit să își împingă poporul aproape de un masacru.

„Mi se pare absolut inadmisibil că ăsta, știindu-se incapabil pe ce structură stă el acolo să se lupte cu rusul, și-a băgat țara deliberat în război. Pe mine asta mă scoate din minți. Mor zeci de mii, sute de mii de oameni și că pleacă în bejanie milioane de oameni pe iresponsabilitatea unui nebun care vrea să facă pe eroul în fața omenirii (…) Diferența dintre Putin și Zelenski e doar de anvergură”, a subliniat revoltat Victor Ciutacu.

La rândul său, istoricul Florian Bichir a observat că din punctul său de vedere, Zelenski „a mers un pic cam departe”.