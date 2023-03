Exclusiv. Va dezbina din nou Trump America? Cristian Diaconescu: Nu susțin stilul lui tranzacționist. Video

Statele Unite atârnă de posibila punere sub acuzare penală sau chiar de arestarea simbolică, la New York, a fostului președinte Donald Trump pentru un o plată făcută în 2016 unei actrițe de filme pentru adulți cu care ar fi avut o relație, scrie AFP. O „vânătoare de vrăjitoare”, potrivit miliardarului care cheamă la manifestații. Luni, pe rețelele de socializare, „trumpiștii” au promis să împiedice punerea sub acuzare a fostului președinte, inclusiv grupul „The Donald”, care face apel la o „grevă națională” sau chiar la un „război civil 2.0”, potrivit publicațiilor Rolling Stone și Daily Beast.

Vom avea război civil în America? și-a întrebat Robert Turcescu invitatul, fostul ministru de Externe și de asemenea fost ministru al Justiției, Cristian Diaconescu.

Diaconescu: Este un joc de imagine

Deși fostul președinte are încă o influență considerabilă printre americani, acesta nu poate produce o schimbare majoră în status quo-ul american, apreciază Cristian Diaconescu. Mai mult, o eventuală arestare a lui Turmp ar incendia scena politică internațională, un risc pe care americanii nu și-l permit având în vedere că se suprapune cu vizita președintelui Xi Jinping la Moscova.

„În America găsim de toate, de exemplu varianta unui anume tip de debușeu al Partidului Republican pentru că din punct de vedere al desemnării, deocamdată suntem în faza nominalizării. Este deocamdată un joc de imagine. În al doilea rând dosarul (n.red. – intentat lui Trump de starleta porno Stormy Daniels) a fost preluat de procurorul din Manhattan, deci cineva l-a predat. În momentul predării a apărut Trump spunând că e posibil să fie arestat.

Este greu de evaluat dacă ar fi știut de la fostul procuror, actualul e afro-american. În același timp opinia publică internațională așteaptă vizita lui Xi la Moscova. O dezechilibrare acum, ar produce în mod evident convulsii, ar fi un răspuns în oglindă care ar servi președintelui Xi. Sigur, legaliștii or să spună justiția e suverană”, a argumentat invitatul.

„Marile puteri nu pot fi prieteni și dușmani total”

Invitatul lui Robert Turcescu și al lui Mirel Curea în podcastul HAI Live!. a mai observat că o eventuală arestare a lui Trump nu ar avea efecte, căci la americani „nu prea funcționează victimizarea”.

„Din câte știu, înăuntrul Partidului Republican el are un grup extrem de radical. Grupul a creat probleme, a fost nevoie de 10 tururi de alegeri pentru McCarthy, cel care a devenit președintele Camerei Reprezentanților”.

Chestionat de Robert Turcescu dacă îi place Trump, fostul demnitar a răspuns negativ. „Nu susțin stilul tranzacționist, în sensul că batem palma peste capul organizațiilor internaționale, aranjamentelor de tot felul și ne înțelegem așa, într-un tip de afaceri. Tot ce înseamnă multilateralism, pe noi România ne ajută. Noi nu putem juca la nivelele pe care Trump le dorește, de exemplu când ar discuta de suveranitatea unui stat sau de garanții de securitate în legătură cu alt stat. Deci din punct de vedere strategic se poate genera un risc”.

Xi Jinping, prieten cu Trump?

Robert Turcescu a mai observat că totuși fostul președinte republican a reușit să dezvolte economic Statele Unite și să reducă o rată galopantă a șomajului, dar „a făcut și niște mișcări pe care puțini președinți au îndrăznit să le facă. Anume să spună, bă băieți, ne-am întins cam mult cu niște fronturi prin străinătate. A venit cu povestea asta, hai să ne băgăm în granițe, să nu ne mai împrăștiem. Sigur, unii au zis că pierdem hegemonia mondială. Dar economic omul pare că știe ce vorbește”.

„Mai ales că a gestionat problema economică într-un moment în care pandemia omora mii de oameni pe zi. Hai să ne gândim cum a gestionat Europa impactul economic. În al doilea rând, președintele Chinei venea la Mar el largo, venea la el acasă. Arată un anume tip de relație și un anume tip de preempțiune în ceea ce privește rivalitatea sistemică. Deci marile puteri nu pot fi prieteni și dușmani total. Întotdeauna sunt dosare care într-o zonă sau alta te pot plasa fie între a te apropie, fie între a te distanța (…)”, a mai explicat interlocutorul său în studioul EVZ-Capital.

Aviatorul Ioan Milu