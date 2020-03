Aproape pustie era, vineri, incinta sediului Înaltei Curți de Casație și Justiție. Mai că nu îți venea să crezi că la un proces în care era așteptat Petre Roman, într-unul dintre dosarele Revoluției în care este chemat în judecată de sute de persoane, atât sala din interior cât și curtea erau aproape goale. Doar jandarmii, câțiva avocați și unii angajați de la personalul auxiliar al instanței supreme se aflau în curte.

În sala din interiorul ÎCCJ era o atmosferă febrilă, în sensul că se muta mobilier, se făcea curățenie…O pregătire pentru carantina anunțată de joi. Mai exact, din 16 martie, atunci la Curtea Supremă intră în vigoare ordinul președintelui care prevede că, până pe 16 aprilie vor fi judecate doar urgențele, iar celelalte procese se amână.

Tot personalul, de la angajații înaltei curți până la jandarmi purtau măști și mănuși. Dezinfectant era, dar nu toți cei care veneau îl foloseau la intrare sau la ieșire.

Am vrut să intru în sala de judecată dar jandarmii m-au oprit. „Doar avocații sunt în sală. Așa a decis doamna președintă”, a fost explicația unuia dintre ei.

În sala mare a ÎCCJ am găsit doar doi revoluționari…

Unul, în baston, fost muncitor, de 66 de ani, zicea el, ne-a povestit cum l-a bătut Miliția în 1989, la Piața „Sfântul Gheorghe”. „Am fost la Baricadă, pe 21 decembrie 1989. Am fugit când au interveenit trupele de Securitate. M-am ascuns în zona Piața Sfântul Gheorghe, acolo unde întorc tramvaiele. A doua zi dimineața am început să îi mobilizez pe ceilalți. Au venit cei din cordoanele de Miliție și au vrut să mă bage în dubă. M-au bătut rău. Am reușit să scap datorită celorlalți rvoluționari, dar pe doi i-au urcat în dubă. Nu mai știu de ei de atunci”, a povestit bătrânul care „desena” cu bastonul pe marmura de la Înalta Curte locul unde era el și de unde au venit trupele de intervenție.

L-am întrebat ce se așteaptă să se întâmple cu Petre Roman și cu fostului redactor-şef la TVR Teodor Brateş. „Să fie judecați. La fel ca ceilalți”, spunea bătrânul.

Spre surprinderea lui, însă, omul a aflat că nici măcar nu era pe lista de la proces…

La rândul lui, Ioan Toma, unul dintre intimați, alături de Petre Roman, Teodor Brateș și Viorel Igret, ne-a spus că „este o problemă complexă” și că mai trebuie citați și audiați martori. Despre Petre Roman n-a spus că nu a venit niciodată la acest proces.

Revoluționarii cer punerea lor sub acuzare în Dosarul Revoluției. Pentru cei doi s-a dat soluția de clasare de către Parchetul General, dar ÎCCJ a decis, în noiembrie 2019, redeschiderea urmăririi penale în ceea ce priveşte plângerile formulate de 672 de persoane. Instanţa a menținut, însă, clasarea dosarului pentru alte infracţiuni, între care genocid.

În cele din urmă, după o dezbatere scurtă, completul de judecată a decis amânarea procesului pentru data de 27 mai. „Au fost depuse mai mult întâmpinări și solicitări de amânare, din diferite cauze”, a explicat Ioan Toma.

La rândul lui, bătrânul, care ne-a rugat să nu îi dăm numele pentru că „și așa am fost urmărit și mi s-au ascultat telefoanele”, a plecat nedumerit:„Nu înțeleg de ce nu sunt pe listă? De ce nu m-au audiat?”…

