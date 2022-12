Exclusiv. Ultima strigare pentru Schengen! Ion Cristoiu: „Dacă nu intrăm, am foști trași pe sfoară!”

În timp ce Olanda și Suedia par să-și fi revizuit atitudinea față de noi, Austria este în continuare un obstacol la care nimeni nu s-ar fi așteptat, așa cum a subliniat Ion Cristoiu la podcastul EVZ Capital Cristache & Cristoiu.

„Cu Austria e o mare ciudățenie. Inițial a fost Olanda. Olanda, ca și în 2011, ea era cea care își asuma. În spatele Olandei sunt alții, în spatele Austriei sunt alții. S-a întâmplat o ciudățenie. Olanda a invocat până acum statul de drept din România, acum invocă în Bulgaria. A venit această Austrie pe ultima sută de metri, ei n-au invocat niciodată, măcar de Olanda știam, ei nu au fost niciodată împotriva admiterii noastre în Schengen. Și au venit cu un argument foarte puternic. Nu statul de drept. Migrația. Un argument electoral foarte puternic pentru ei, dar și pentru ceilalți din Uniunea Europeană.”, a arătat fondatorul Evenimentului Zilei.

Olanda: România, da! Bulgaria, ba?!

„Chiar dacă Austria ar fi de acord, avem obstacolul Olanda, care cere decuplare. Păi, decuplare e următorul lucru. Știți că noi nu avem Schengen pe Dunăre? Deci noi n-am investit nimic în schengenizarea frontierei. Dacă decuplezi, oricum dacă ne-ar admite pe noi, deși e greu de presupus că ai făcut pulbere Bulgaria, mai degrabă le amâni pe amândouă, dacă le-ai decuplat noi de-abia la anul intrăm.”, preconizează jurnalistulm care crede că România a căutat să fie cât mai cuminte și ascultătoare de la începutul războiului, tocmai pentru a-și crește șansele de integrare în spațiul Schengen.

„Ucraina am fost în prima linie și am vrut, pe lângă explicația cu aducerea lui la NATO, cred că ni s-a făgăduit că suntem admiși. Admiterea noastră în Schengen, ca și ridicarea MCV, n-are nicio legătură nici cu condițiile tehnice… este o decizie a puterilor garante. (…). Dacă nu intrăm, am fost trași pe sfoară.”, a concluzionat Ion Cristoiu.